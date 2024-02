Cillessen: â€˜Ik heb het in Spanje ook weleens gedaan. Ik weet dat ik het kanâ€™

Cillessen: ‘Ik heb het in Spanje ook weleens gedaan. Ik weet dat ik het kan’

Teleurstelling bij Jasper Cillessen na de 2-0 nederlaag van NEC op bezoek bij RKC Waalwijk. De doelman (34) stopte voor het eerst een strafschop als speler van een Nederlandse club, maar vanwege inlopen van onder meer ploeggenoot Calvin Verdonk moest de penalty worden overgenomen. Cillessen was vervolgens kansloos op de inzet van David Min.

"Ik heb het nog niet teruggezien. Het is zonde, het zijn helaas de regels en dan zit het mij niet mee", verzucht Cillessen na afloop voor de camera van ESPN. "Ik heb in Spanje ook weleens een penalty gestopt, ik weet dat ik het kan. Maar hier in Nederland heeft het mij nog niet meegezeten. Laten we hopen dat er nog een mooi moment komt."

Cillessen wist tijdens zijn Spaanse periode in totaal vijf strafschoppen onschadelijk te maken. De 65-voudig international van Oranje deed dat vier keer als doelman van Valencia en een keer als keeper van FC Barcelona.

Cillessen zag een reeks van zeven duels op rij zonder nederlaag in de Eredivisie dus ten einde komen voor NEC. "Het is zuur. We beginnen heel zwak en dan zit het vandaag niet mee", verwijst de NEC-doelman naar de doelpunten van RKC in de eerste twintig minuten.

Jasper Cillessen stopt een penalty, maar dan...??#rkcnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

Een flinke domper dus voor NEC na de euforie van het behalen van de halve finale in de TOTO KNVB Beker. De Nijmegenaren wonnen dinsdag met 3-0 van ADO Den Haag en horen zaterdagavond de naam van de tegenstander in de halve eindstrijd. Feyenoord, SC Cambuur en FC Groningen zijn de mogelijke tegenstanders.

"Als je deze week goed afsluit met een overwinning, doe je goede zaken en laat je zien dat je gegroeid bent", aldus een balende Cillessen. "We weten nu waar we aan moeten werken. Je moet gewoon zakelijk starten. Het was een hele goede week met een fantastisch resultaat in de beker, maar je sluit de week nu dus zuur af. Dat gaan we nu niet meer veranderen."

Derksen

Johan Derksen was in Vandaag Inside niet mild voor Cillessen, ondanks de gestopte strafschop. "Er is wat met Jasper Cillessen. Die jongen heeft mij nog nooit iets kwaads gedaan, maar ik proef in de voetbalwereld dat iedereen een hekel aan hem heeft. En waar ligt dat aan? Soms val je niet goed in de voetbalwereld."

