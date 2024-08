Chuba Akpom heeft een bijzonder goede band met Mika Godts, zo vertelt de Engelsman na afloop van het met 1-4 gewonnen duel met Jagiellona Bialystok op de clubkanalen van Ajax.

Akpom was met een hattrick de grote man aan Amsterdamse zijde. Godts scoorde de andere treffer namens de bezoekers. De aanvalsleider spreekt na de overwinning over de bijzondere relatie tussen de twee.

Na een van Akpoms doelpunten vierde hij het doelpunt met zijn Belgische teamgenoot. “Dat is mijn broer”, lacht Akpom als hem gevraagd wordt naar de viering van dat doelpunt. “Ik hou van die jongen.”

“Ik ben heel veel met hem", vervolgt de hattrickheld. "Mensen zeggen altijd dat we bij elkaar weg moeten gaan, maar hij is een gouden jongen en een superspeler.”

“En die doelpuntenviering… Ik noem hem de breadman”, klinkt het uit de mond van de breedlachende Akpom. “Want ik zweer het: hij eet vijf, zes, zeven broden op een dag. Makkelijk. Dus vandaag deden we een soort boter-op-brood-celebration.”

“Ik ben heel blij dat hij vandaag zijn eerste goal van het seizoen heeft weten te maken. Er ligt voor hem een grote toekomst in het verschiet”, spreekt de Brit lovende woorden over zijn teamgenoot en vriend.

Of Akpom nog veel samenspeelt met Godts dit jaar is de vraag. Het is allesbehalve uitgesloten dat de Engelsman voor het eind van de transferdeadline vertrekt uit Amsterdam. Bij Ajax hoopt men nog altijd op de komst van Wout Weghorst, maar vermoedelijk zal Akpom eerst moeten vertrekken.