Chelsea-middenvelder Enzo Fernández krijgt slecht nieuws te horen uit rechtbank

Enzo Fernández mag voorlopig niet achter het stuur zitten. De middenvelder van Chelsea heeft te horen gekregen dat hij zes maanden niet mag rijden en moet daarnaast een boete van ongeveer 3500 euro betalen.

Fernández ging op 27 december de fout in, toen hij niet weigerde te delen wie er achter het stuur zat toen een Porsche door rood reed in Carmarthenshire. Omdat hij de betreffende informatie niet wilde delen, werd hij door de politie in Dyfed-Powys voor de rechter gesleept.

Eenzelfde soort incident overkwam Fernández op 24 januari dit jaar. Opnieuw toonde Fernández niet aan wie er achter het stuur zat van een auto waar hij in zat. De betreffende chauffeur reed te hard in Swansea en reed door rood in Llanelli.

De rechtbank heeft niet kunnen bewijzen dat Fernández achter het stuur zat, maar de rechtbank heeft hem nu wel veroordeeld voor het niet opgeven van de gevraagde informatie. Fernández mag zes maanden niet achter het stuur zitten en heeft een boete van ongeveer 3500 euro opgelegd gekregen.

Fernández was overigens niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. De Argentijn speelde eerder op de dag nog een WK-kwalificatiewedstrijd met Argentinië. Fernández deed 85 minuten mee en ging met 2-1 onderuit tegen Colombia.

Fernández gaat zich nu opmaken voor de herstart van de Premier League. Op zaterdag neemt de ploeg van manager Enzo Maresca het op tegen AFC Bournemouth. Ook onder Maresca is Fernández verzekerd van een basisplaats bij the Blues.