Chelsea loopt met kansen missende Madueke averij op; Henderson grote sta-in-de-weg

Chelsea is voor de tweede keer dit Premier League-seizoen tegen puntenverlies aangelopen. Na een 0-2 nederlaag tegen Manchester City werd er zondagmiddag gelijkgespeeld tegen Crystal Palace. Eberechi Eze maakte de openingstreffer van Nicolas Jackson ongedaan: 1-1. Chelsea staat elfde met vier punten, Palace pakt het eerste punt van het seizoen en stijgt naar de zestiende plek.

Bij Chelsea moest João Félix genoegen nemen met een plek op de bank. Manager Enzo Maresca gaf op de vleugels de voorkeur aan Pedro Neto en Noni Madueke. Ook eerdere grote aankopen als Mykhaylo Mudryk en Christopher Nkunku begonnen op de bank.

Madueke kreeg halverwege de eerste helft de uitgelezen kans om the Blues op voorsprong te schieten nadat de bal over de defensie van Crystal Palace viel. De vleugelaanvaller had een vrije doortocht richting doelman Dean Henderson, maar schoot voorlangs.

De voormalig PSV’er kreeg luttele minuten opnieuw een reuzenkans na een fraaie voorzet van Enzo Fernandez. Ditmaal moest hij toezien hoe Henderson van dichtbij de bal op de bovenkant van de lat tikte met een geweldige reflex.

Chelsea maakte jacht op de voorsprong en kreeg ook al snel loon naar werken. Maresca zag zijn ploeg er razendsnel uitkomen via een counter. Palmer legde breed op Jackson, die zo simpel kon binnenlopen: 1-0.

De thuisploeg wilde na rust doordrukken. Palace-middenvelder Will Hughes kroop eerst door het oog van de naald na het vasthouden van Palmer met geel op zak. De creatieveling ging vervolgens zelf achter de bal staan voor een vrije trap, echter bleek Henderson met een uitstekende redding opnieuw een sta-in-de-weg.

Uit de daaropvolgende hoekschop van Fernandez moest de sluitpost van Palace weer redding brengen op een kopbal van verdediger Levi Colwill. Henderson hield de bezoekers al enkele keren op de been en dat bleek niet voor niets. Eze zette Palace met een geplaatst schot vanaf rand zestien via de binnenkant van de paal weer naast Chelsea: 1-1. Chelsea zette in blessuretijd nog eens aan, maar weer wist Henderson te pareren, ditmaal miste Jackson een-op-een.