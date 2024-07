Chelsea komt met bondig statement waarin naam van Enzo Fernández niet wordt genoemd

Chelsea heeft middels een officieel statement gereageerd op de ontstane ophef rondom middenvelder Enzo Fernández. Na de winst van de Copa América filmde hij de viering van de Argentijnse selectie in de bus, maar hij haalde de woede op zijn hals van onder meer Chelsea-ploeggenoten.

Na de zege op Colombia in de finale van de Copa América (1-0, na verlenging) was de Argentijnse selectie uitzinnig van vreugde. In de bus na afloop van de wedstrijd werd er volop gezongen, maar na enige tijd ging Fernández in de ogen van velen in de fout.

De middenvelder van Argentinië zong plotseling een lied mee dat door supporters van Argentinië in 2022 op het WK van Qatar werd verzonnen. Of hij het lied ook zelf inzette, wordt niet helemaal duidelijk in de video.

“Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen uit Angola”, zo klonk onder meer de tekst die destijds werd gezongen door veel Argentijnen, die eveneens met kwetsende leuzen kwamen richting Kylian Mbappé.

In de bus zong Fernández precies dat lied mee, maar hij werd door een van zijn teamgenoten of iemand van de staf geadviseerd direct te stoppen met filmen. Dat advies kwam te laat, want velen hoorden al aan welk lied de Argentijn refereerde.

De actie van Fernández leidde tot veel onbegrip bij Chelsea-teamgenoten. Onder meer Wesley Fofana uitte zijn woede en schreef ‘ongeremd racisme’ bij de video van Fernández. Bovendien heeft hij volgens diverse media de Argentijn direct ontvolgd. Axel Disasi en Malo Gusto (ook beiden Chelsea) volgden het voorbeeld van Fofana.

Reactie Fernández

Fernández voelde zich woensdagochtend genoodzaakt om op Instagram een statement naar buiten te brengen en ging daarin diep door het stof. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor een video die op mijn Instagram-kanaal is geplaatst tijdens de viering van de winst van de Copa América met de nationale ploeg”, begon de middenvelder van Chelsea.

“Het lied bevat zeer beledigend taalgebruik en er is absoluut geen excuus voor deze woorden. Ik ben tegen elke vorm van discriminatie en ik verontschuldig me voor het feit dat ik me heb laten meeslepen door de euforie na het winnen van de Copa América. Die video, dat moment, die woorden, weerspiegelen niet mijn overtuigingen of mijn karakter. Het spijt me oprecht”, besloot Fernández.

Statement Chelsea

Inmiddels heeft ook Chelsea gereageerd op het incident middels een officieel statement op de clubwebsite. Opvallend daarbij is dat de naam van Fernández niet wordt genoemd, terwijl hij zelf al publiekelijk zijn excuses heeft gemaakt.

Chelsea houdt het kort en bondig. “Chelsea vindt alle vormen van discriminatie compleet onacceptabel. We erkennen en waarderen de excuses van onze speler en zien dit als een mogelijkheid om iets bij te leren. De club is een interne strafprocedure gestart.”

