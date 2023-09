Chelsea is akkoord en laat Maatsen voor 37 miljoen euro vertrekken

Vrijdag, 1 september 2023 om 16:20 • Wessel Antes • Laatste update: 16:33

Ian Maatsen kan zijn carrière vervolgen bij Burnley, zo meldt journalist Matt Law van The Telegraph. De 21-jarige kersverse international van het Nederlands elftal hoeft enkel nog zijn persoonlijke jawoord te geven aan de promovendus, voor wie hij in het afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam. Chelsea is bereid de linkervleugelverdediger komend seizoen opnieuw te verhuren aan Burnley, dat hem volgende zomer voor 37 miljoen euro definitief kan overnemen.

Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft de berichtgeving van Law inmiddels bevestigd. Volgens de Italiaanse journalist zitten in de totaalsom van 37 miljoen euro wel een aantal bonussen inbegrepen. Maatsen ligt op Stamford Bridge nog maar tot medio 2024 vast, waardoor het aannemelijk is dat the Blues zijn contract eerst gaan verlengen, alvorens de nieuwe huurdeal volledig zal worden afgerond. Maatsen draaide een uitstekende voorbereiding onder Mauricio Pochettino, maar kan Chelsea nu dus alsnog verlaten. In tegenstelling tot zijn eerdere uitleenbeurten gaat de Londense club akkoord met een optie tot koop. Maatsen speelde vorig seizoen 42 officiële duels voor Burnley, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists.

Maatsen, wiens naam deze zomer ook viel bij Ajax, is volgens Transfermarkt zo’n 12 miljoen euro waard. Burnley gaat echter een aanmerkelijk hoger bedrag betalen voor zijn diensten, indien de linkspoot zelf groen licht geeft. Maatsen speelt sinds 2018 voor Chelsea en staat inmiddels op vier duels in de hoofdmacht. Tussendoor werd hij uitgeleend aan achtereenvolgens Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. Bij laatstgenoemde club wist hij een goede band op te bouwen met manager Vincent Kompany, die the Clarets vorig jaar naar een glansrijke Championship-titel wist te leiden.