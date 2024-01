Chelsea bereikt akkoord en stalt Maatsen tijdelijk bij Borussia Dortmund

Ian Maatsen maakt het seizoen af bij Borussia Dortmund, zo maakt de Duitse club officieel wereldkundig. De 21-jarige linksback is afkomstig van Chelsea en tekende een huurovereenkomst voor een halfjaar in het Signal Iduna Park. Maatsen verlengde vorig jaar zijn contract in Londen nog tot medio 2025, maar kiest nu dus voor een tijdelijk avontuur elders.

De huurdeal kwam een kleine week geleden in een stroomversnelling terecht, nadat er verhelderende gesprekken hadden plaatsgevonden tussen Dortmund, Chelsea en het management van Maatsen. De vleugelverdediger wilde zelf graag naar BVB verkassen, waardoor snel overeenstemming was bereikt.

Chelsea voelde in eerste instantie meer voor een directe overname, om zo geld in te zamelen voor nieuwe aanwinsten. Maatsen vertrekt nu echter op huurbasis richting Dortmund. De kans is groot dat beide clubs na dit seizoen zullen praten over een definitieve transfer.

Burnley, waar Maatsen afgelopen seizoen speelde en met wie hij promotie naar de Premier League afdwong, en West Ham United toonden onlangs ook interesse in de linksback. De veelzijdige flankspeler ziet echter meer heil in een nieuw avontuur in een nieuwe competitie.

Maatsen kwam dit seizoen dus nauwelijks voor in de plannen van Chelsea-manager Mauricio Pochettino, die op de linksbackpositie doorgaans andere keuzes maakte. De dertienvoudig Jong Oranje-international ervaart fikse concurrentie op Stamford Bridge en speelde in de Premier League slechts een keer.

De teller staat dit seizoen op 400 speelminuten, verdeeld over 16 wedstrijden voor the Blues. Maatsen maakte onlangs zijn basisdebuut voor Chelsea in de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 winst). De linkspoot speelde dat duel opvallend genoeg als rechtsbuiten.

Maatsen gaat overigens voor het eerst in zijn carrière buiten Engeland spelen. De vleugelverdediger speelde in de jeugd van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV en verruilde de jeugdopleiding van de Eindhovenaren in de zomer van 2018 voor die van Chelsea.

