Charlotte FC kwam Feyenoord-aanvaller Calvin Stengs op bijzondere manier op het spoor

Charlotte FC dacht in eerste instantie dat de komst van Calvin Stengs niet haalbaar was. De club uit de Major League Soccer achtte de aanvaller van Feyenoord te duur en oordeelde daarnaast dat Stengs waarschijnlijk geen interesse zou hebben in een Amerikaans avontuur.

''Totdat de scouting ziet dat Stengs wordt aangeboden op TransferRoom, een internationaal platform waarop clubs en zaakwaarnemers spelers kunnen aanbieden'', reconstrueert NRC vrijdag.

''Een werknemer van Team Raiola, het zaakwaarnemersbureau dat Stengs vertegenwoordigt, had de speler erop gezet.'' De scout die het contact met het kamp-Stengs heeft opgezet, heet Thomas Schaling-De Herder. Hij werkte eerder bij PSV en AZ en is sinds 2020 hoofd van de scoutingsafdeling van Charlotte FC.

Charlotte FC is momenteel een subtopper in de MLS, maar heeft ambities om de top te bestormen. En uit de diverse data-analyses kwam Stengs als 'interessante optie' naar voren. Hij gaf bij Feyenoord de meeste assists en dwong tevens de meeste kansen af.

Nadat het management van Stengs op de hoogte is gesteld van de interesse, neemt Zoran Krneta, algemeen directeur van Charlotte FC contact op met Dennis te Kloese. Het tweetal kent elkaar nog van de gezamenlijke periode in de MLS, waar de algemeen directeur van Feyenoord werkte bij LA Galaxy.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Het is een uitdaging in financieel opzicht. In de MLS geldt een salarisplafond, al mogen clubs dat voor drie designated players doorbreken. Hierdoor is het mogelijk om Stengs voor omgerekend circa acht miljoen euro los te weken bij Feyenoord.

Alles lijkt in kannen en kruiken, maar Stengs bedenkt zich uiteindelijk toch. Hij is op zijn plaats bij Feyenoord en wil met de bekerwinnaar opnieuw in de Champions League uitkomen. Hierdoor zegt hij uiteindelijk 'nee' tegen Charlotte FC.