Supporters van NAC hebben zich na afloop van het verloren duel met Feyenoord (2-0) volledig misdragen in De Kuip, zo blijkt onder meer uit beelden van Dumpert. Naar verluidt hebben aanhangers ernstig zieke kinderen bekogeld en zijn er cateringmedewerkers in de verdrukking geraakt.

Volgens de informatie van RTV Rijnmond waren NAC-fans al van plan om de situatie te laten escaleren. Direct na afloop werd de catering bij het uitvak aangevallen, waardoor de medewerkers in paniek raakten en via de achterdeur probeerden te ontsnappen.

Het cateringhuisje zou ‘kort en klein geslagen’ zijn en uiteindelijk werd het omver geduwd. Een medewerker die probeerde te ontsnappen is gewond geraakt omdat de punt van een hek door de hand ging.

Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid optreden om de horecamedewerkers in veiligheid te brengen en de relschoppers aan te pakken. Op sociale media melden meerdere fans bovendien dat er met spullen werd gegooid richting een aantal van de 750 patiënten van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, die aanwezig waren in De Kuip.

Nadien werd de confrontatie gezocht met de ME. Volgens de berichtgeving telde een supportersgroep van NAC af van tien tot nul om vervolgens tegelijkertijd de autoriteiten aan te vallen. In totaal werden er tien aanhoudingen verricht.

Feyenoord heeft in een reactie aan RTV Rijnmond laten weten ‘erg geschrokken’ te zijn van rellende NAC-fans. “Het schandaligste is nog wel dat zeker vijf horecamedewerkers zwaar in de verdrukking zijn gekomen en doodsangsten hebben uitgestaan. Hun welzijn is nu onze eerste zorg.”

“Ook de materiële schade is aanzienlijk en daarvoor zullen we ons zeker bij NAC Breda melden. “Nu lijkt al wel duidelijk dat een deel van de NAC-aanhang direct na de wedstrijd echt bewust uit was op relschoppen en het aanbrengen van vernielingen”, aldus een woordvoerder.