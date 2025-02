'Casemiro kan alsnog vertrekken bij Manchester United en Europa verlaten'

Flamengo wil Casemiro (32) terug naar zijn geboorteland halen, zo meldt de gerenommeerde Braziliaanse journalist Jorge Nicola. Bij Manchester United lijkt de ervaren controleur uitgespeeld.

Hoewel de transfermarkt in Engeland reeds gesloten is, kunnen clubs uit de Premier League nog steeds spelers verkopen. Braziliaanse clubs hebben nog achttien dagen om spelers aan te trekken.

Zodoende kan Casemiro, die in Manchester nog tot medio 2026 vastligt, terugkeren in de Braziliaanse Série A. Eerder speelde de 75-voudig international in die competitie namens São Paulo FC.

Flamengo wil Casemiro middels een huurdeal tijdelijk uit zijn lijden verlossen. De Brazilianen zijn bereid om een deel van zijn salaris over te nemen. Bij Manchester United strijkt Casemiro naar verluidt een kleine 22 miljoen euro per jaar op.

De coach van Flamengo, voormalig linksback Filipe Luís (39), heeft zijn goedkeuring gegeven voor de komst van de middenvelder. Hij ziet de Braziliaan als een waardevolle versterking voor zijn team, met veel ervaring op het hoogste niveau.

Casemiro wist vijf keer de Champions League te winnen en was een sleutelspeler bij Real Madrid gedurende een succesvol decennium.

In Brazilië loopt men alvast warm voor de terugkeer van Casemiro. Met Neymar (Santos FC) verwelkomde de Série A onlangs al een andere wereldster terug.