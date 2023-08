Carel Eiting en FC Volendam lijnrecht tegenover elkaar: ‘Belazerd en bedrogen’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:44

In conferentiecentrum Woudschoten in Zeist vond donderdag de zaak-Carel Eiting plaats. De middenvelder wil FC Volendam dolgraag verlaten voor FC Twente en beroept zich op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. FC Volendam stelt dat de club de clausule in het contract van Eiting gelicht heeft, waardoor hij nu tot medio 2025 vast zou liggen en de club een hoger bedrag kan vragen. Eiting vroeg daarop een kort geding aan. De arbitragecommissie streeft ernaar binnen een week uitspraak te doen.

Volgens het kamp van Eiting kan die optie volgend jaar pas gelicht worden en onderling kwamen de twee partijen er niet uit. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf was aanwezig bij de zitting en deed verslag van de gebeurtenissen. Frans de Weger, de advocaat van Eiting, betoogde dat 'Volendam zijn afspraken niet nakomt en Eiting tegen zijn zin in niet wil laten gaan'. "Eiting voelt zich belazerd en bedrogen. Hij voelt zich al weken onderdeel van een groter spel." De Weger betwist de clausule in het contract van Eiting niet. "Maar die vinden we prematuur en niet conform goed werkgeverschap. Die is gelicht op het moment dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Weger citeerde uit de overeenkomst tussen Volendam en Eiting. "De geest van de samenwerking is een tijdelijke met de voorkeur voor één seizoen. Door als springplank te dienen naar een grotere, derde club, bij voorkeur direct na het seizoen 2022/2023." De Weger stelde dat er een 'inspanningsverplichting' is afgesproken. "Alles tegen ieders macht moet worden aangewend om tot een maximale transfersom te komen.” Eiting profiteert overigens mee van een transfer. De middenvelder toucheert 30 tot 35 procent van de som. "Voor het geval Volendam zou vasthouden aan een te hoge vergoeding is er een minimale ondergrens afgesproken, waar de club genoegen mee zou nemen en dat is het terugverdienscenario. Via dit scenario zou Volendam per 1 augustus genoegen moeten nemen met 383.806 euro."

Eiting

Twente heeft een finaal bod neergelegd bij Volendam ter waarde van een half miljoen euro, dat op 24 augustus om 17:00 uur vervalt. De hoofdrolspeler zelf kwam ook aan het woord. "Ik heb de keuze gemaakt voor FC Twente. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat ze Europees voetbal spelen. En vanwege het team dat er staat. Waardoor ik het vertrouwen heb om het zowel in de competitie als in Europa goed te doen. Je hebt als speler een bepaalde ambitie. Ik wil een paar dingen bereiken. Het liefst het Nederlands elftal halen, maar ook in een topvijfcompetitie spelen en Europees voetbal spelen zijn voor mij ambities. Dat kan ik bij FC Twente.”

Eiting ging daarnaast ook in op zijn ziekmelding op de dag dat Volendam zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde tegen Vitesse. "Ziek is een benaming. Het betekent niet dat ik ziek in bed lig, maar dat ik me niet meer veilig en prettig voel op de club. Sommige mensen kijken mij niet meer aan." Ook de vader van Carel Eiting, Guus Eiting, kwam aan het woord. "Eind mei, begin juni ben ik voor het eerst benaderd door FC Twente. Ik heb gezegd: ‘FC Twente is mooie club, maar zijn voorkeur gaat uit naar avontuur in het buitenland.’ Daarna hebben ze elke twee weken geïnformeerd en op 8/9 juli kwam er een eerste aanbod."

Kamp-Volendam

De advocaat van FC Volendam kwam daarna aan het woord. "Ook Volendam voelt zich belazerd en bedrogen. Er wordt gerefereerd aan een spel dat wordt gespeeld. Volendam denkt dat dit spel wordt gespeeld door het kamp-Eiting en FC Twente. De gang van zaken bevestigt het één-tweetje tussen FC Twente en Eiting en het samenspannen van die twee partijen. Het onderhandelen moet iets zijn tussen de clubs. Het lijkt er nu op dat arbitragecommissie wordt gebruikt om de transfer erdoorheen te drukken."

"Partijen hebben zich ertoe verplicht gezamenlijk een maximale inspanning te verrichten teneinde een zo hoog mogelijke transfersom te bedingen, waarbij Eiting wordt geprikkeld, omdat hij meedeelt in die transfersom. Alleen als Volendam een aantoonbaar te hoge transfersom zou eisen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van het rekenmodel, dat in dat uitzonderlijke geval de ondergrens zou zijn. Dat is de kern van de afspraak. Volendam heeft überhaupt nooit de kans gehad om met FC Twente in onderhandeling te komen. Volendam heeft nooit een vraagprijs kunnen noemen en is daarvoor nooit gevraagd."

"Dat heeft te maken met extreem lage bod van FC Twente. Volendam stond van meet af aan buitenspel. Alleen Eiting had belang bij het lekken van de afspraak naar een sponsor, FC Twente en de media. FC Volendam had geen enkel belang, omdat daarmee de onderhandelingspositie zou worden geschaad. Volendam gunt Eiting zijn transfer naar een droomclub, maar Eiting moet Volendam ook de afgesproken maximale transfersom gunnen en zich aan de afspraken houden." De advocaat van Volendam stelde dat het Franse Girondins Bordeaux ook serieus was geïnteresseerd in Eiting. Volendam heeft die club een prijsindicatie gegeven, die hoger lag dan het bod van Twente. "Maar er was bij Eiting geen enkele interesse om daar te gaan kijken", aldus de raadsman van Volendam.