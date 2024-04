Camera's richten zich op Memphis Depay, die in 'trouwpak' op de tribune zit

Memphis Depay is woensdagavond toeschouwer tijdens het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Borussia Dortmund. In het heenduel van de kwartfinale kan de aanvaller van los Colchoneros niet in actie komen vanwege een spierblessure.

Het meest opvallende aan zijn aanwezigheid is de outfit van Memphis, ziet ook Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos. “Memphis geblesseerd, die zit in een trouwpak op de bank”, merkt De Vos op wanneer de regie de aanvaller in beeld brengt.

????????????????! ?? Zoals altijd ziet Memphis er weer chachi uit ????? Welk cijfer geef jij deze outfit? [0-10] ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/QpxnNVbbYF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

