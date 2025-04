Camavinga schiet Real Madrid naar zege in duel met twee schandalige overtredingen

Real Madrid heeft zondag gedaan wat het moest doen in LaLiga. In een duel met twee schandalige overtredingen en daaropvolgende rode kaarten, voor Kylian Mbappé en Manu Sánchez, won de nummer twee van LaLiga met 0-1 van Deportivo Alavés. Eduardo Camavinga kroonde zich met een fraaie knal tot matchwinner. Het gat tussen Real Madrid en koploper FC Barcelona bedraagt vier punten.

Bij Real Madrid kregen sterren als Jude Bellingham en Vinícius Júnior deels rust met het oog op de return in de Champions League tegen Arsenal, aanstaande woensdag in Bernabéu. De Koninklijke trad aan in een opvallend verdedigende 5-4-1-formatie, met Mbappé als enige spits en Rodrygo en Arda Güler aan de zijkanten op het middenveld.

Na een kleine twintig minuten kopte Raúl Asencio raak uit een hoekschop. De centrumverdediger dacht zijn eerste carrièregoal gemaakt te hebben en juichte dan ook uitbundig. Asencio kwam echter van een koude kermis thuis toen de arbiter zijn treffer afkeurde wegens een overtreding in de aanloop daarvan.

Even na een half uur spelen kwam Real Madrid alsnog op voorsprong. Güler bereikte Camavinga, die een dubbele één-twee aanging met Federico Valverde en van net buiten de zestien een heerlijk schot loste: 0-1.

Een paar minuten later dupeerde Mbappé zijn ploeg, door ogenschijnlijk bewust met hoog been door te halen op het been van Alavés-middenvelder Antonio Blanco. Mbappé werd met rood van het veld gestuurd en moet vrezen voor meerdere wedstrijden schorsing.

Met tien tegen elf zakte Real Madrid in, in een poging de broodnodige drie punten binnen te slepen. Het werd de hoofdstedelingen makkelijker gemaakt toen ook Alavés met tien man kwam te staan. Manu Sánchez beging een soortgelijke overtreding als Mbappé en kreeg na een VAR-check ook rood.

Real Madrid wist met tien tegen tien een stuk meer gevaar te stichten. Zo kwam het bijna op 0-2 toen Valverde een kenmerkende kanonskogel afvuurde richting de bovenhoek, maar de Uruguayaan had net niet genoeg geluk en zag de bal langs de verkeerde kant van de paal belanden.

In de absolute slotfase had invaller Bellingham het vizier niet op scherp staan. De Engelsman had breed kunnen leggen, maar twijfelde en ging tevergeefs voor eigen succes. Een dure misser was het niet. Real Madrid hield stand en kan zich nu volledig focussen op de return tegen Arsenal, dat het heenduel in de kwartfinale met 3-0 won.