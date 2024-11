ESPN komt met goed nieuws over 2 spelers uit ziekenboeg Feyenoord

Calvin Stengs lijkt woensdag voor het eerst sinds lange tijd weer in de wedstrijdselectie van Feyenoord te zitten. Dat meldt Sinclair Bischop van ESPN. Eind augustus werd bekend dat Stengs een operatie aan zijn knie moest ondergaan, en daardoor was hij de afgelopen maanden uit de roulatie.

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen Red Bull Salzburg in de Champions League. Dinsdag werd al bekend dat Justin Bijlow lichte klachten heeft, en die wedstrijd daardoor moet missen.

Toch is er ook goed nieuws uit de ziekenboeg van de Rotterdammers: over Stengs en Jordan Lotomba. Laatstgenoemde miste de afgelopen drie duels van Feyenoord vanwege een hamstringblessure.

Op een filmpje op X geeft ESPN-verslaggever Bischop tijdens de laatste training van Feyenoord in aanloop naar de wedstrijd van woensdag een update over de ziekenboeg. “Calvin Stengs traint mee. Het ziet ernaar uit dat hij na lang blessureleed weer bij de selectie zit.”

“En ook Lotomba, de rechtsback die er de laatste weken niet bij was, traint gewoon mee.” Toch is er ook minder goed nieuws: Ayase Ueda is voorlopig uit de roulatie, en ook Antoni Milambo moet het treffen met Salzburg missen vanwege een blessure.

Vrijdag meldde Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad nog dat Stengs te maken heeft gehad met een terugslag in zijn herstel. “Priske zei al eerder dat wachten met een rentree van de speler, die een terugslag kreeg in zijn herstel, tot na de volgende interlandbreak ook een serieuze optie is. Waar er eerder over de periode direct na Ajax-thuis werd gesproken”, aldus Gouka toen.

Nu lijkt het er dus op dat Stengs er woensdag alweer bij is. Dat zou betekenen dat de 25-jarige middenvelder annex buitenspeler voor het eerst sinds 25 augustus weer minuten voor Feyenoord kan gaan maken.