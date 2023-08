Calvin Bassey maakt zijn eerste doelpunt namens Fulham

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 16:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:33

Calvin Bassey heeft zijn eerste officieuze doelpunt gemaakt namens Fulham. De Engels-Nigeriaanse verdediger, die voor 22,5 miljoen euro overkwam van Ajax, ging in de oefenwedstrijd tegen TSG Hoffenheim mee bij een hoekschop en kopte die bij de eerste paal binnen. Daardoor won Fulham het duel met 2-1.

Bassey startte in de oefenwedstrijd tegen TSG Hoffenheim opnieuw in het centrum van de defensie, waar hij samen stond met Issa Diop. Kenny Tete was de rechtsback in het elftal van Fulham. Bij Hoffenheim startte Florian Grillitsch, die terug is na een mislukt seizoen bij Ajax, als verdedigende middenvelder.

73' BASSEYYYYYYYYY!! Fulham vs Hoffenheim Bassey goal ?? 2-1 ?? #FULHOF pic.twitter.com/J1iTzjPFTO — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 5, 2023

Fulham kwam in de 52ste minuut voor het eerst op voorsprong. Raúl Jiménez, die overkwam van Wolverhampton Wanderers, tikte een lage voorzet van Antonee Robinson binnen: 1-0. Voor de Mexicaanse spits was het zijn eerste doelpunt voor Fulham. Vijf minuten later kwam Hoffenheim via Grischa Promel weer op gelijke hoogte. Bassey kopte in de 73ste minuut vervolgens de winnende binnen.