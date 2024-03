Bussen met FC Twente-fans van snelweg gehaald na onrust in Arnhem

Onrust in Arnhem voorafgaand aan Vitesse - FC Twente. Volgens de Gelderlander zijn er bussen met Twente-fans van de snelweg gehaald, nadat er opstootjes bij het uitvak in GelreDome ontstonden. Reden van de bonje was een spandoek, waarmee de bezoekende fans de Vitesse-supporters terug wilden pakken. Het was namelijk een reactie op een soortgelijk spandoek uit 2018.

Toen degradeerde Twente namelijk na 34 jaar uit de Eredivisie. Dat werd officieel in GelreDome, waar Vitesse de club destijds met 5-0 oprolde.

De thuisfans lieten toen een spandoek zien met de tekst: 'Het is maar een spelletje'. Exact de tekst die zes jaar later op het spandoek van de Tukkers prijkte.

Nu dreigt degradatie namelijk voor de Arnhemmers, die met zestien punten zeventiende staan. De thuisfans konden de poets niet waarderen.

Ze pakten het spandoek af, waarna opstootjes ontstonden bij het uitvak. Daarop werden de Twente-fans die nog onderweg waren van de snelweg gehaald.

Er zouden zo'n duizend fans uit Enschede aanwezig zijn bij het duel. Vooralsnog is onduidelijk of die het allemaal gaan halen.

Bij winst komt Vitesse zes punten los van hekkensluiter FC Volendam. Twente kan bij winst de derde plek verder consolideren.

