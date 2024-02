Broer van voormalig PSV’er Mario Götze bespuugd na hoofdblessure

De supporters van Dynamo Dresden hebben zich afgelopen zaterdag van hun slechtste kant laten zien. Felix Götze, de broer van voormalig PSV’er Mario Götze, liep vlak voor tijd een hoofdblessure op en werd per brancard van het veld gedragen. Terwijl de gehavende centrumverdediger naar de catacomben werd gedragen, werd hij bespuugd en beledigd, zo stelt hij op zijn eigen Instagram-pagina.

Het incident speelde zich af in de slotfase van het duel tussen Dresden en zijn huidige club Rot-Weiss Essen (2-2). Götze liep na een luchtduel met Dresden-verdediger Jakob Lemmer een hoofdblessure op en kon het duel niet uitspelen.

Nadat de zorgverleners en clubartsen Götze enigszins hadden opgelapt en naar de catacomben hadden gebracht, werden er vanaf de tribunes beledigende teksten geroepen en werd Götze, naar eigen zeggen, bespuugd.

Op Instagram blikt Götze terug op de situatie. “Mijn dank gaat uit naar alle zorgverleners en artsen die gisteren (zaterdag, red.) voor mij gezorgd hebben, maar over één ding moet ik mijn hart luchten”, begint de 26-jarige zijn verhaal.

“Gisteren (zaterdag, red.) heb ik voor het eerst gehuild op een voetbalveld, dit was niet vanwege de pijn. Het was vernederend om beledigd en bespuugd te worden terwijl ik met een bebloed gezicht en in shock van het veld gedragen werd. Er zijn grenzen en die zijn overschreden.”

Blessurehistorie

Het gedrag van deze individuen is extra beschamend, daar Götze niet voor het eerst kampt met een hoofdblessure. Enkele jaren geleden lag de mandekker al op de intensive care na een ernstige schedelfractuur. Slechts enkele maanden na zijn rentree ging het als speler van FC Kaiserslautern weer mis met een hersenschudding.

Götze laat in zijn bericht op Instagram verder weten ondanks al de tegenslagen zielsveel van de sport en de supporters te houden. “Ik hou van deze sport en van alle supporters, want zonder supporters is er geen voetbal, maar vertoon alsjeblieft verantwoord gedrag. Emotie is niet erg, maar tot een bepaalde hoogte. In elk voetbalshirt zit een mens!”, besluit de Duitser zijn verhaal.

Götze komt sinds de zomer van 2022 uit voor RW Essen. Eerst huurde de Duitse derdedivisionist hem, waarna hij in zijn verhuurperiode dusdanig indruk maakte op de bestuurders van Essen dat hij afgelopen zomer definitief werd overgenomen van FC Augsburg.

Bij RWE is Götze ook dit seizoen een vaste waarde in het hart van de defensie. Tot dusver heeft hij 22 van de mogelijke 27 wedstrijden gespeeld en daarin wist hij eenmaal te scoren. Met zijn club bekleedt hij de zesde plek in de 3. Liga, negen punten achter Dresden, dat tweede staat.

