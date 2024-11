Broer van Nouri en voorzitter van de Nouri Foundation spreken in uitgebreid interview prachtige woorden over Abdelhak

Abderrahim Nouri en Jolanda Hogewind zijn in een interview met de Nouri Foundation zeer openhartig over Abdelhak Nouri. De oudere broer van Abdelhak en de voorzitter van de Nouri Foundation vertellen onder meer over zijn liefde voor voetbal, zijn karakter en de Foundation die is ontstaan.

Dat Abdelhak van voetbal houdt wordt al heel snel duidelijk. “Mijn broertje was drie of vier jaar oud toen hij voetbalschoenen van Ajax kreeg. Die had hij zelfs in bed aan, samen met scheenbeschermers en sokken”, vertelt Abderrahim.

“Overdag voetbalde hij met mij en mijn jongere broertje Mohammed. Abdelhak wilde altijd meedoen, ook al was hij een stuk kleiner en jonger. Ik denk dat hij er daardoor al snel uitsprong. Hij was het gewend om tegen grotere, snellere jongens te spelen.”

Abdelhak komt in 2004 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Daar wordt hij geroemd om zijn voetballende kwaliteiten, maar ook om zijn mooie karakter. “Als de Ajax-jeugd speelde tegen Feyenoord, dan gaf Abdelhak de ouders van de Ajax-spelers een handje én de ouders van Feyenoord. Hij zocht altijd de verbinding op. Een voorbeeld voor andere spelers”, zegt Hogewind.

‘Hij wist anderen te inspireren’

Ook naast de voetbalvelden laat Abdelhak zich van zijn beste kant zien. “Hij wist andere leerlingen op school echt te inspireren”, zegt Hogewind, die destijds de schooldirecteur was. “Zo had je bijvoorbeeld een groep bij ons op school die studie en Ajax combineerden.”

“Kwam er een nieuwe lichting, dan hield Abdelhak als ambassadeur van de school een praatje. De boodschap van zijn verhaal was eigenlijk altijd: ‘Een goede voetballer is ook een goed mens. En een goed mens heeft meer kans om een goede voetballer te worden. Dus wees goed voor je medemens.’ Prachtig, toch?”

Altijd bescheiden

Ondanks dat Abdelhak te boek stond als een van de grootste talenten van Ajax, bleef hij altijd bescheiden. “Toen hij in het eerste speelde van Ajax, kreeg hij een Mercedes van de club, maar hier wilde hij absoluut niet in rijden”, zegt Abderrahim.

“En ook toen hij later zelf een auto kocht, wilde hij alleen maar dat Mohammed en ik erin reden. ‘Is mijn broers auto’, zei hij dan. Ik ben nooit bang geweest dat het met hem de verkeerde kant op zou gaan. Hij stond met beide benen op de grond. Samen met zijn talent zou hem dat nog heel ver brengen.”

Ongeluk

Abderrahim vertelt ook over de dag waarop Abdelhak een hartstilstand kreeg. “Naar elke wedstrijd ging iemand van de familie mee, maar deze ene keer lukte het niemand. Ik moest werken en keek wel live mee op tv. Abdelhak had ’s ochtends gezegd dat hij last had van zijn enkel. Toen hij neerging, dacht ik dus dat dat het was.”

“Al snel bleek het veel ernstiger. Ik zag reanimatiebewegingen, dat was heel moeilijk. Ik weet nog dat ik mijn moeder belde en vroeg of ze aan het kijken was. Gelukkig niet, maar ze hoorde aan mijn stem dat er iets niet klopte. Ik ben toen direct naar haar huis gegaan, op zo’n vijf minuten lopen. Toen ik daar aankwam, was het heel druk. Want andere mensen hadden wél gekeken en gingen direct naar mijn moeders huis. Buren, familie; het hele huis zat vol. Het was een zwarte dag voor iedereen.”

Zorgen voor Abdelhak

Sinds het ongeluk draait alles om het verzorgen van Abdelhak, vertelt Abderrahim. “Dat doen we met een heel team, want hij heeft 24/7 intensieve zorg nodig. We hebben een huis zo voor hem ingericht, dat dit mogelijk is. Ik heb mijn werk moeten opgeven, mijn broertje Mo ook.”

“De klap was hard, maar we nemen de zorg met veel liefde op ons. Vanuit het geloof wordt ons verteld hoe met de gebeurtenis om te gaan, hoe ernaar te kijken. We zien de zorg daardoor nu juist als een gunst. We zijn vooral heel blij dat mijn broertje er nog is.”

Hartverwarmende verhalen

De familie van Abdelhak vroeg Hogewind of ze de voorzitter van de Nouri Foundation wilde worden. Ze twijfelde geen seconde. “Als directeur van het Calvijn College ontstond een bijzondere band met de familie Nouri. Abdelhak heeft een heel speciale rol gespeeld op de school.”

“Dat bleek nog eens extra na de gebeurtenis”, aldus Hogewind. “Toen hoorden we bijvoorbeeld dat hij de vrouw van de pas overleden conciërge een enveloppe met geld had gegeven. Ze was acht maanden zwanger en kwam er alleen voor te staan met drie kinderen. Niemand wist dat hij haar had geholpen, dat wilde hij ook niet.”

“Er kwamen meer van dat soort verhalen naar buiten na de gebeurtenis”, zegt Abderrahim. “Zo hoorden we dat mijn broertje een fan van Ajax meerdere keren had bezocht in het ziekenhuis. Die fan had een motorongeluk gehad. In de revalidatiekliniek kwam Abdelhak naast diezelfde jongen te liggen. Zijn moeder werd heel emotioneel toen ze mijn broertje zag. Wij snapten er niks van, tot ze dit verhaal vertelde. Een kippenvel-moment.”

Nouri Foundation

De vier kernwaarden van de Nouri Foundation zijn: verbinden, geloof, bescheidenheid en toegankelijkheid. Dat vormt de basis voor alles wat de Foundation doet. “We plaatsen nu bijvoorbeeld 34 AED’s in verschillende steden. En dat is veel meer dan plaatsen alleen. Zo leren we jongerenwerkers en andere mensen uit de buurt hoe ze met een AED moeten omgaan”, vertelt Hogewind.

“We zorgen ook iedere keer voor een evenement waar groepen samenkomen die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten”, aldus de voorzitter van de Foundation. “De ene keer organiseren we bijvoorbeeld een toernooi met gehandicapten in een buurt, de andere keer met mensen uit het bedrijfsleven. Net als Abdelhak deed, zoekt de Nouri Foundation de verbinding op. En iedereen moet mee kunnen doen.”

“Door voor bewustzijn over hartveiligheid te zorgen, willen we voorkomen dat er weer zoiets gebeurt als met mijn broertje”, zegt Abderrahim. “Het gaat erom dat mensen inzien wat een hartveilige omgeving is en waarom deze zo belangrijk is. Zodat mensen zelf met initiatieven komen.”

Neem hier een kijkje op de website van de Nouri Foundation.