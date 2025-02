Broer van Ajacied geprezen na sensationele bekerzege Go Ahead Eagles op PSV

De standaardsituaties van Go Ahead Eagles zijn een speciaal wapen, zo concludeert hoofdredacteur Pieter Zwart van Voetbal International een dag na de sensationele bekerzege (1-2) op PSV in VI ZSM. Volgens de journalist is assistent-trainer Tristan Berghuis daar verantwoordelijk voor.

In Eindhoven kwam Go Ahead Eagles op een 0-1 voorsprong, toen Dean James een hoekschop bij de tweede paal perfect op het hoofd van Gerrit Nauber legde. De Duitser kopte de bal vanuit een lastige hoek achter Joël Drommel.

“Ik hoorde dat Tristan Berghuis hier het meesterbrein achter is”, vertelt Zwart. “Dit is gewoon echt heel goed uitgedacht. Hij weet welke structuur PSV hanteert bij corners en zet zijn beste kopper bij de tweede paal neer.”

“Bij PSV stond de beste kopper bij de eerste paal, in het vijfmetergebied. Luuk de Jong stond daar. Als je de bal daar overheen trapt, ben je daar al vanaf. Bij de tweede paal stond Tyrell Malacia in zijn eentje tegen twee man. Mats Deijl blokt hem en Nauber kan volledig vrij toeslaan”, aldus Zwart.

Tristan Berghuis (29) is het jongere broertje van Ajacied Steven Berghuis (33). Sinds augustus 2020 maakt hij deel uit van de technische staf van Go Ahead Eagles.

Simonis

Na afloop van de bekerstunt gaf succescoach Paul Simonis de credits aan Berghuis. “Tristan is hier enorm begaan in. Hij doktert dat helemaal uit, van A tot Z. Hij kijkt beelden van de tegenstander, waar ruimtes komen en hoe we spelers van ons vrij kunnen spelen.”

Simonis is ontzettend trots op zijn spelers. “Ik zag net mijn broers en mijn vader huilen, dus ik besef het wel, ja. Het is heel bijzonder. Het is zo'n fantastische groep om leiding aan te geven.”