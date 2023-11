Brobbey reageert opvallend beheerst op harde woorden van Koeman

Woensdag, 8 november 2023 om 12:56 • Rian Rosendaal

Brian Brobbey kan wel leven met de kritiek die Ronald Koeman afgelopen maandag uitte. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat de spits van Ajax veel beter zou moeten afwerken. Brobbey krijgt de harde woorden van Koeman woensdag voorgelegd op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion en reageert daar direct op.

"Ik hoop nog steeds dat hij zich doorontwikkelt. We hadden hem de vorige interlandperiode bij Oranje. We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", zei Koeman maandagavond op stellige wijze bij Rondo.

Koeman neemt dat zowel Brobbey als Ajax kwalijk. “Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt... Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet... Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”

Reactie Brobbey

Jeroen Stekelenburg van de NOS wil van Brobbey weten wat hij ervan vindt dat iedereen een mening over hem heeft. "Ik ben nog een jonge speler, 21 jaar", verwijst de spits naar zijn jeugdige leeftijd. "Ik heb natuurlijk heel veel verbeterpunten en dat is trainbaar, ja." Stekelenburg wil vervolgens weten of het anders binnenkomt bij Brobbey nu de kritiek niet afkomstig is van analisten, maar van de bondscoach.

"Ja, wat ik net zei. Ik ben nog maar 21 jaar", herhaalt Brobbey. "En mensen zeggen altijd wel wat over me, daar heb ik geen invloed op. Dus ja." De Ajacied gaat in op de vraag of hij inhoudelijk kan leven met de kritiek van de buitenwereld. "Ik kan er eerlijk gezegd wel mee leven, ja", aldus Brobbey, die in de lach schiet als John van 't Schip hem steunt. "Hij heeft brede schouders."

Stekelenburg vraagt aan Van 't Schip wat hij vindt van de kritiek van Koeman op Brobbey. "Nou ja, het is ook zijn speler natuurlijk, als je bij het Nederlands elftal zit. Ik wil daar niet te veel op ingaan. Ik denk dat het handig is dat als dat leeft, dat je dat met elkaar bespreekt. Punt.", geeft de Ajax-coach mee aan Koeman. "

Even later gaat Van 't Schip toch dieper in op de kwestie. "Ik ben erg positief over Brian, zeker als ik zie wat hij ons team brengt. We moeten de uitspraken van Koeman ook niet overdrijven. Hij heeft hem namelijk wel geselecteerd, dus Koeman ziet ook zijn kwaliteiten. Brian is fitter en sterker dan toen hij terugkwam bij Ajax en hij kan negentig minuten blijven gaan. Het is een sterk aanspeelpunt en hij heeft diepte in zijn spel. Maar Brian kan zeker nog stappen maken. Hij is al een goede spits, maar kan een nog betere worden."

Taakstraf

Brobbey krijgt op het persmoment tevens de vraag hoe hij aankijkt tegen de taakstraf die is uitgedeeld aan de zestienjarige FC Twente-fan die hem na Ajax-thuis racistisch bejegende. "Het is alleen maar beter dat die jongen dat heeft gekregen. Ik hoop dat hij van zijn fouten gaat leren, dat het niet goed is wat hij deed. Ik hoorde het gisteren (dinsdag, red.) en dacht bij mezelf: Ja, dat is goed. Daarmee is het boek voor mij ook gesloten."