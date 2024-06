Brobbey reageert op hamstringblessure: ‘Bij Ajax was het anders. Ik baal ervan’

Brobbey reageert op zijn blessure tijdens training van Nederlands elftal: ‘Bij Ajax was het anders. Ik baal ervan’

Brian Brobbey baalt van de hamstringblessure die hij woensdagmiddag opliep tijdens een training van het Nederlands elftal. Dat vertelt de 22-jarige spits in gesprek met De Telegraaf. “De keren dat ik bij Ajax last had van mijn hamstring, was het anders”, aldus Brobbey.

Het was woensdag even flink schrikken voor Ronald Koeman en Oranje toen Brobbey de training vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken. Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring.

“Ik gleed uit”, zegt Brobbey in gesprek met de krant. “De keren dat ik bij Ajax last had van mijn hamstring, was het anders. Nu was het ongelukkig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daar baalt de spits van. “Want ik voel me verder hartstikke goed.” De blessure houdt Brobbey bezig. “Die zit wel in mijn hoofd, ja. Ik weet niet hoe het is eerlijk gezegd. Vandaag wordt er een scan gemaakt en daarna bekijken we het van dag tot dag, denk ik.”

“Het voelt wel iets beter dan gisteren, maar het is wat stijfjes”, aldus Brobbey. De aanvalsleider van Ajax werkte donderdag een individueel programma af in het spelershotel terwijl de rest van de groep een training afwerkte.

Koeman nam woensdagavond het zekere voor het onzekere en besloot om Joshua Zirkzee alsnog in te laten vliegen. De spits was op vakantie in de Verenigde Staten en met zijn komst bestaat de EK-selectie van Oranje weer uit 26 man.

Het is voor Oranje een flinke opluchting dat Brobbey op het eerste oog geen serieuze blessure heeft overgehouden aan de woensdagtraining. Maandag vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners allebei al af vanwege een blessure. Koeman riep Ian Maatsen op als vervanger van Koopmeiners.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties