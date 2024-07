Brian Brobbey noemt meest onopvallende ploeggenoot bij het Nederlands elftal: ‘Soms pas laat door dat hij aanwezig is’

Brian Brobbey mag zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi met Oranje. De 22-jarige spits kampt met een stijve hamstring en lijkt het openingsduel met Polen van zondag daardoor aan zich voorbij te laten moeten gaan. In gesprek met De Telegraaf bespreekt hij zijn collega-internationals één voor één.

Brobbey speelde vorige week tegen Canada (4-0 winst) pas zijn tweede interland namens het Nederlands elftal. De aanvaller zat nog niet vaak bij de selectie, maar kan het desondanks met veel jongens goed vinden. “Bij Oranje trek ik naast Stevie (Bergwijn, red.) ook vaak met Denzel Dumfries op. En met Memphis natuurlijk. Daar kan ik het heel goed mee vinden. Al hebben we sowieso een geweldige groep. Het zijn gewoon allemaal leuke jongens”, geeft hij aan.

Virgil van Dijk is al jarenlang de aanvoerder bij Oranje, maar wanneer Brobbey een ‘leider’ binnen de selectie aan moet wijzen, kiest hij toch voor iemand anders. “Natuurlijk is Virgil de aanvoerder en hij is een baas. Maar om hier Virgil te antwoorden, was te makkelijk. Daarom zeg ik Memphis.”

“Hij is onze captain zonder band, helpt me veel en praat vaak met me”, vervolgt Brobbey. “Hij zette me tegen Canada alleen voor de keeper, maar ik miste. Dan stuurt hij me even later via WhatsApp een foto, waarna hij uitlegt wat ik in die situatie beter had kunnen doen. En hij wees me erop dat ik die bal alsnog had kunnen inschieten als ik sneller was opgestaan.”

In de ogen van Brobbey is Nathan Aké de sociaalste speler binnen de selectie van Oranje. “Nathan is echt een ontzettend lieve jongen. Hij doet geen vlieg kwaad en ik heb hem ook nog nooit echt boos zien worden.” De aanvaller laat weten dat Aké de hele avond door praatjes met iedereen maakt. “En door de manier waarop hij praat, weet je dat alles gemeend is. Ik weet zeker dat alle internationals hem ontzettend graag mogen.”

Wanneer Brobbey wordt gevraagd naar de meest onopvallende speler binnen de 26-koppige selectie, noemt hij de naam van Jerdy Schouten. “Benadruk wel goed dat het om buíten het veld gaat, want in het veld is Jerdy fantastisch. Ik vind hem echt een heel goede voetballer en in de oefenwedstrijden speelde hij top.”

Brobbey legt vervolgens uit waarom hij voor Schouten als meest onopvallende speler kiest. “In het hotel heb je soms pas na een tijdje door dat hij ook in de ruimte aanwezig is. Dan is hij echt onzichtbaar. Net als Nathan is hij een heel rustige jongen.”

