Brobbey na botsing met Vaessen ‘op schandalige wijze racistisch bejegend'

Maandag, 2 oktober 2023 om 08:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:29

Brian Brobbey is na de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax 'op schandalige wijze racistisch bejegend' op social media, zo schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. De spits van Ajax raakte in de slotfase van het Eredivisie-duel met de Waalwijkers met zijn voet het hoofd van doelman Etienne Vaessen, die het bewustzijn verloor en ook gereanimeerd moest worden.

Waar Brobbey in een poging de bal te spelen ongelukkig in botsing kwam met Vaessen, zagen anderen opzet in de actie van de spits. "In hetzelfde open riool (social media, red.), waarin Steijn het moet ontgelden, werd Brobbey in de uren na RKC - Ajax op schandalige wijze racistisch bejegend. Terwijl van opzet bij de trap tegen het hoofd van Vaessen geen enkele sprake was", aldus Verweij.

Willem van Hanegem neemt het maandagochtend in zijn column van het Algemeen Dagblad op voor de jonge aanvaller. “We leven inmiddels wel in een tijd waarin iedereen per se zijn zegje wil doen. Brian Brobbey kreeg bijvoorbeeld de volle laag van veel mensen en dat is echt sneu voor die gozer." Van Hanegem schrijft dat er tijdens een voetbalwedstrijd altijd iets kan gebeuren, dus ook een botsing tussen een speler en een doelman. "Ik zag Brobbey er verslagen bij staan en een kruisje slaan, dat ongetwijfeld bedoeld was als een vraag om steun aan Vaessen. Laat al die mensen die op social media over Brobbey heen vielen, dat ook doen in plaats van naar hem wijzen."

Vaessen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, zo vertelde ploeggenoot Michiel Kramer zondagavond bij voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. "Hij is naar huis gegaan onder begeleiding van de dokter en fysio", vertelde de aanvoerder van RKC, die inbelde bij het programma. "Het zag er allemaal goed uit. Op de scans waren geen bloedingen te zien. Dat zijn allemaal positieve berichten. Gelukkig gaat het nu beter met hem."

