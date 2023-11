Brobbey had achteraf dingen anders gedaan bij Ajax: ‘Was beter geweest’

Woensdag, 8 november 2023 om 15:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:02

Brian Brobbey heeft spijt van zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2021. Hij koos destijds als negentienjarige voor RB Leipzig, waar hem een vierjarig contract werd voorgeschoteld. Brobbey kon in Duitsland niet aarden en keerde na een moeilijk halfjaar in de Bundesliga alweer terug bij het voor hem vertrouwde Ajax.

"Als je naar je eigen ontwikkeling kijkt, wat zijn nou dingen die je achteraf anders had gedaan?", vraagt een verslaggever van ESPN woensdag op het veld van de Johan Cruijff ArenA aan Brobbey. "Ik denk dat ik sowieso bij Ajax was gebleven", antwoordt de aanvalsleider van de Amsterdamse club. "Alleen dat eigenlijk, ja."

"Ik heb er geen spijt van. Het was een harde les voor me. Uiteindelijk heb ik ervan geleerd, ja", voegt Brobbey, met Ajax in voorbereiding op het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion van donderdag, daaraan toe.

De pas 21-jarige Ajax-spits kwam in Leipzig tot in totaal veertien optredens. Hij liet drie assists noteren, al bleven doelpunten in Duitse dienst uit. Na een verhuurperiode van een half jaar tekende Brobbey medio 2022 een vijfjarig contract in Amsterdam.

Brobbey gaat vervolgens in op de stelling dat hij zich meer had ontwikkeld en een betere voetballer was geweest, als hij in 2021 gewoon bij Ajax was gebleven. "Ja, kan. Wie weet. Ik zou het niet weten. Ik denk dat het beter was geweest om bij Ajax te blijven", aldus de aanvaller die dit seizoen goed is voor vijf doelpunten.

De verslaggever van ESPN zag Brobbey in de jeugd van Ajax en in zijn beginperiode bij het eerste elftal heel makkelijk scoren. Een groot verschil met de huidige situatie in de hoofdmacht, zo luidt zijn oordeel.

"In de jeugd scoorde ik veel, ja, dat klopt. Bij Ajax scoor ik ook nog veel dus. Maar de mensen mogen het blijven zeggen. Ik blijf mijn stinkende best doen, dan komt het wel goed", blijft de nog jonge Brobbey positief naar de toekomst kijken.