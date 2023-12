Brobbey geeft grappige en opzienbarende reden om niet te vallen voor penalty

Zondag, 3 december 2023 om 16:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:59

Brian Brobbey was zondag opnieuw goud waard voor Ajax. De 21-jarige spits scoorde tegen NEC (1-2 winst) zelf weliswaar niet, hij gaf wel een schitterende assist bij het openingsdoelpunt van Kristian Hlynsson. "Ik kan zeker weten tevreden zijn", aldus Brobbey voor de camera bij ESPN.

Brobbey liet zich bij het doelpunt op karakteristieke wijze met de rug naar het doel aanspelen. De spits wist met één balaanraking te draaien bij Bram Nuytinck, die Brobbey behoorlijk vasthield. De aanvaller van Ajax omspeelde doelman Jasper Cillessen en legde vanaf de achterlijn terug, waarna Hlynsson kon binnenlopen.

"Ik wilde wegdraaien, maar de verdediger hield me lang vast", zegt Brobbey. "Uiteindelijk lukte het. Ik wilde eerst zelf schieten, maar ik zag Kris staan. Een mooie goal. Ik denk dat ik goed wegdraai en de bal goed aflegde."

Verslaggever Mark van Rijswijk houdt Brobbey voor dat menig spits zich zou hebben laten vallen in de situatie. "Waarom viel je niet?", vraagt de verslaggever. "Ik moet ook aan mijn goals werken, hè. Haha. Bergwijn staat op nummer één voor de penalty's, dus ja..."

Brobbey kreeg uiteindelijk geen doelpunt achter zijn naam, maar is desondanks tevreden over zijn optreden. "Ik kan zeker weten tevreden zijn. Ik denk ook dat ik hard gewerkt heb. Ik had nog wat kopkansen, maar Cillessen speelde ook een uitstekende wedstrijd."

Ajax moest in de slotfase alle zeilen bijzetten om de zege over de streep te trekken, maar slaagde in die missie. "Ik denk dat we eerste helft er bij een paar momenten goed doorheen kwamen. Ook in de tweede helft hadden we ook onze kansen, maar we hadden meer moeten scoren.

Brobbey heeft daarvoor geen verklaring. "Waarom dat niet lukte? Dat weet ik niet. Gaan we even naar kijken in de meeting."