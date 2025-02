Britse media zien de bui al hangen voor Ruud van Nistelrooij bij Leicester City

De 2-0 nederlaag bij West Ham United betekende voor Leicester City de elfde verliespartij in de laatste twaalf Premier League-duels. Ruud van Nistelrooij krijgt the Foxes maar niet aan de praat, zien ook de immer kritische Britse media.

In het London Stadium was Leicester halverwege eigenlijk al klaar. Door een goal van Tomás Soucek en eigen doelpunt van Jannik Vestergaard was de stand 2-0 in het voordeel van West Ham, terwijl de manschappen van Leicester vrijwel niks bij elkaar speelden. In het tweede bedrijf hoefde de bediener van het scorebord niet meer aan het werk.

“De nederlaag bij West Ham verlengde de zombieachtige reeks van een gedoemd Leicester”, zag The Guardian, dat concludeert dat Van Nistelrooij het weinig beter doet dan zijn voorganger Steve Cooper.

“Als Cooper de verkeerde man bij de verkeerde club was, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor de Nederlander”, ziet het medium de bui al hangen. “Misschien had niemand een kans op overleving met de ploeg die Leicester samenstelde. Het optreden in het London Stadium was onderdanig.”

Ook de fans van de landskampioen van 2016 hebben weinig reden tot positiviteit. “De eerste helft eindigde met boegeroep dat Van Nistelrooij door de tunnel achtervolgde”, hoorde The Guardian de onvrede. “De eerste corner werd begroet met ironisch gejuich, hetgeen ook bij de eerste wissels van Van Nistelrooij gebeurde.”

Het dagblad vreest dat de dagen van Van Nistelrooij mogelijk snel geteld zijn. “Het zal niet lang meer duren voordat Leicester en waarschijnlijk ook Van Nistelrooij aan de kant worden gezet.” Ook de BBC kan weinig complimenten kwijt aan het adres van de ex-PSV-trainer en concludeert dat ‘de druk toeneemt’.

Volgens Sky Sports begint de tijd te dringen voor Van Nistelrooij. “En snel.” The Telegraph concludeert dat degradatie onafwendbaar 'lijkt' voor promovendus Leicester. “Het team lijkt te hebben opgegeven.”