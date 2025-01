Alexander Isak maakte gisteravond indruk in de halve finale van de Carabao Cup tegen Arsenal met zijn goede spel en een doelpunt. De Zweed kan dan ook rekenen op een lofzang van de Britse media.

Isak is de laatste weken op schot. De spits van Newcastle United wist in de laatste zeven competitiewedstrijden negen keer te scoren en twee keer een assist te geven. Dinsdagavond wist de 25-jarige Zweed opnieuw te scoren. Mede dankzij doelpunten van Isak en Anthony Gordon wist Newcastle met 0-2 te winnen in de eerste leg van de halve finale van de Carabao Cup.

De BBC schrijft: “Isak liet Arsenal, waarmee hij al langere tijd in verband wordt gebracht, zien waar het bij hen aan schort. Hij scoorde en was ook betrokken bij de 2-0. Isak bracht Gabriel en Saliba voortdurend in de problemen.”

The Times sluit zich aan bij de lofzang. “De beste sluipschutter liet Arsenal zien wat voor aanvaller zij missen. Isak is een geboren doelpuntenmaker, een absolute negen en een artiest in het strafschopgebied.”

Isak heeft sinds zijn debuut in 2022 bij The Magpies al vijftig doelpunten gescoord in alle competities. Van alle Premier League-spelers hebben alleen Erling Haaland en Mohamed Salah in die periode meer doelpunten gemaakt dan de Zweedse spits.

The Guardian komt dan ook met een vergelijking tussen Haaland en de 25-jarige spits. “De spits van Newcastle is niet alleen een speler die Arsenal wil hebben. Erling Haaland heeft weliswaar mooie cijfers, maar er is op dit moment geen betere spits in Engeland. Isak scoort meestal als de moeilijkheidsgraad van de tegenstander hoog is.”

Isak wist dit seizoen tegen Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea al twee keer het net te vinden. Ook tegen Liverpool, Manchester United en Aston Villa was hij trefzeker. Manager Eddie Howe is dan ook lovend over zijn pupil. “Hij was weer erg goed. Hij voelt zich vrij in zijn hoofd en ik ben heel blij met hoe hij nu presteert.”