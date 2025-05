Britse FA wijzigt beleid omtrent transgenders na uitspraak hooggerechtshof

Transgendervrouwen zijn niet langer welkom bij het vrouwenvoetbal in Engeland, zo maakt de FA donderdag bekend in een officieel statement. De Engelse voetbalbond wijzigt hun beleid naar aanleiding van een uitspraak van het hooggerechtshof eerder deze maand.



Eerder besloot ook de Schotse bond hun beleid al aan te passen. De wijziging volgde op de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof dat een vrouw wordt gedefinieerd door haar biologische geslacht.



Het nieuwe beleid van de Schotse en Engelse voetbalbond ligt in lijn van de algemene verboden op transgenders in de vrouwensport, zoals die al eerder werden ingevoerd in atletiek, cricket en rugby.



“Dit is een moeilijk thema. Wij vinden dat als er iets verandert in de wet, wetenschap, of beleidsterreinen, dat wij ook ons beleid moeten herzien en aanpassen waar nodig”, opent de Britse FA het statement.



“De uitspraak van het hooggerechtshof betekent dat we ons beleid zullen aanpassen." Transgendervrouwen zullen niet langer meer mee mogen doen aan vrouwenvoetbal in Engeland. Het beleid gaat in vanaf 1 juni 2025.”

“We begrijpen dat dit heel lastig is voor mensen die gewoon het spel willen spelen waar ze van houden in de gendercategorie waar zij zich toe voelen behoren.”



“We nemen contact op met de geregistreerde transgendervrouwen in Engeland die nu actief zijn en zullen de wijzigingen uitleggen en vertellen hoe ze betrokken kunnen blijven.”