Brighton ontvangt miljoenen van Chelsea en kan investeren in Mo Kudus

Zondag, 6 augustus 2023 om 11:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:49

Robert Sánchez maakt de overstap naar Chelsea. Dat bevestigt de Londense club via de officiële kanalen. De 25-jarige goalie tekent voor zeven jaar en levert Brighton & Hove Albion zo'n 29 miljoen euro op. Bart Verbruggen heeft er zo een concurrent minder bij.

De transfer van Sánchez hing al even in de lucht. De Spanjaard doorstond vrijdag de medische keuring, waarna het laatste papierwerk werd afgerond. Sánchez is de zevende zomeraanwinst van Chelsea na Christopher Nkunku (RB Leipzig), Axel Disasi (AS Monaco), Nicolas Jackson (Villarreal), Lesley Ugochukwu (Stade Rennes), Ângelo (Santos) en Diego Moreira (Benfica). Hij moet de concurrentiestrijd aangaan met Kepa, die vorig seizoen het vaakst onder de lat stond op Stamford Bridge.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sánchez was tot maart dit jaar onbetwiste eerste keus bij Brighton. Daarna verloor de sluitpost zijn plek aan Jason Steele. Brighton speelde al in op Sánchez' vertrek door Verbruggen naar de club te halen. The Seagulls betaalden Anderlecht negentien miljoen euro, waarmee de Nederlander de duurste doelman ooit werd uit de Belgische competitie. Kjell Scherpen staat ook nog altijd onder contract in East Sussex. De Emmenaar, die zijn debuut nog moet maken, wordt voor het derde seizoen op rij verhuurd.

Brighton gebruikt de miljoenen van Sánchez voor Mohammed Kudus. De Engelsen zijn al akkoord met Ajax over een transfersom van veertig miljoen euro. Alleen de Ghanees zelf moet het nog eens worden met Brighton. Naar verwachting is dat een kwestie van tijd.

Chelsea blijft shoppen bij Brighton

Ook Moisés Caicedo moet nog altijd naar Stamford Bridge komen. De deal met Sánchez staat daar los van. Brighton verwees een bod van 92,5 miljoen euro al naar de prullenbak. Chelsea gaat binnenkort een verbeterd bod indienen.