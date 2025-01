Brian Priske stelde keiharde eis tijdens crisisoverleg Feyenoord: 'Het was: hij eruit of ik eruit'

Brian Priske wordt vermoedelijk ontslagen als trainer van Feyenoord en heeft binnenskamers flink op tafel geslagen. Hij wilde een andere invulling van zijn technische staf, maar de Rotterdamse clubleiding ging niet akkoord.

Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, weet dat er meer speelt dan alleen de teleurstellende prestaties in de Eredivisie. De Deense coach zou namelijk op gespannen voet leven met een deel van zijn technische staf.

"Hij gaf zelf al aan dat hij het heilige vuur niet bij zijn ploeg terug zag", verwijst Driessen naar de woorden van Priske van afgelopen weekend, na het 1-1 gelijkspel van zijn ploeg bij Willem II.

Tegen Bayern München zag Driessen Feyenoord uit een heel ander vaatje tappen. "Dan zie je deze vertoning en denk je: nou, iedereen is ervan overtuigd dat hij alles moet geven en ze gooien zich overal voor, dus waar komt die opmerking vandaan?"

De invulling van de technische staf weegt echter ook zwaar mee in het besluit van Feyenoord, weet de journalist. "Maar ook belangrijk is de rol van de assistenten, die veel trainingen doen", weet Verweij.

Martijn Krabbendam kwam eerder op de donderdag met woorden van vergelijkbare strekking. "In de staf botert het ook al niet tussen de spelers en de Zweedse en Deense assistenten van Priske, Björn Hamberg en Lukas Babalola", schreef hij namens Voetbal International.

Priske houdt er op zijn beurt weer geen goede verstandhouding op na met John de Wolf, zei Krabbendam al. De Deen wilde 'per direct breken' met het clubicoon, maar dat was onbespreekbaar.

Driessen kan zich goed vinden in de woorden van zijn journalistieke collega. "De rol van John de Wolf en de relatie tussen hem, Priske en zijn assistenten, die is tot een nulpunt gedaald", aldus de journalist.

"Priske heeft gewoon in een crisisoverleg gesteld: of De Wolf eruit, of ik eruit. De keuze van Feyenoord valt dan op De Wolf. De Wolf is een cultuurbewaker en dat zijn hele belangrijke mensen voor de lange termijn, Priske is er voor de korte termijn."

"Als hij nou geweldig had gepresteerd in de Eredivisie, dan zou er geen enkele grond zijn geweest om nu te denken aan een ontslag voor Priske. Maar dat is niet het geval", besluit Driessen.