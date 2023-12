Breekt Ajax concurrentiebeding? Alex Kroes spreekt ‘mondjesmaat’ al mee

Alex Kroes spreekt 'zeer mondjesmaat' al mee over de aanstelling van de hoofdtrainer bij Ajax, zo ving De Telegraaf woensdag op uit de mond van RvC-voorzitter Michael van Praag bij de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Mike Verweij noemt die quote opvallend, omdat Kroes zich vanwege zijn concurrentiebeding bij AZ op geen enkele wijze mag bezighouden met Ajax.

Ajax haalde Kroes tot grote frustratie van AZ weg uit het AFAS Stadion. De Alkmaarders houden de nieuwe algemeen directeur van Ajax, die op 15 maart 2024 officieel mag beginnen in de Johan Cruijff ArenA, strikt aan het concurrentiebeding dat in zijn contract bij AZ staat.

In Amsterdam is de zoektocht naar een hoofdtrainer voor de lange termijn in volle gang. John van 't Schip blijft tot het eind van het seizoen aan als interim-coach en gaat vervolgens verder bij Ajax in een andere functie.

Voor Ajax is het problematisch dat Kroes pas op 15 maart van het nieuwe jaar kan beginnen. Jan van Halst is als interim-algemeen directeur formeel verantwoordelijk voor de aanstelling van de nieuwe coach, maar de oud-middenvelder vertrekt in maart definitief bij de club.

Van Praag gaf woensdag bij de BAVA van Ajax toe dat Kroes hier en daar gevraagd wordt naar zijn mening. Volgens de voorzitter van de RvC wordt het concurrentiebeding van Kroes bij AZ daarmee gerespecteerd.

"Alex Kroes speelt in een van onze zaterdagelftallen, is dus lid van onze vereniging en bezoekt mede daarom geregeld onze thuiswedstrijden", legt Van Praag uit.

"Zodoende kom ik hem weleens tegen en ik heb geen spreekverbod opgelegd gekregen. Dus mondjesmaat kan ik zo voeling met hem houden."

