Brazilië stelt opnieuw teleur en verliest voor de vierde keer in WK-kwalificatie

Paraguay, de nummer 62 op de FIFA-wereldranglijst, was dinsdagnacht te sterk voor Brazilië. De nummer vijf van de wereld ging met 1-0 onderuit in Asunción. Inter Miami-talent Diego Gómez werd de matchwinner met een heerlijk doelpunt na twintig minuten.

Zestien jaar geleden won Paraguay voor het laatst van Brazilië, maar daar kwam in Estadio Defensores del Chaco verandering in. Na eerdere nederlagen tegen Argentinië, Colombia en Uruguay was ditmaal Paraguay te sterk voor de Brazilianen.

Bondscoach Dorival Júnior koos tegen Paraguay voor een volledige Real Madrid-aanval, bestaande uit Rodrygo, Endrick en Vinicius Júnior. Waar de achttienjarige Endrick het bij zijn club moet doen met korte invalbeurten, staat hij bij Brazilië dus wel in de basis.

Verder had de ervaren oefenmeester een basisplaats in petto voor sterren als Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lucas Paquetá (West Ham United) en Bruno Guimarães (Newcastle United). Sterspeler Neymar kampt nog altijd met een blessure.

Brazilië noteerde in de eerste helft liefst 87 procent balbezit, maar wist daar weinig profijt uit te halen. Aan de andere kant was het na twintig minuten wel direct raak. Gómez had moeite met het controleren van de bal, maar kapte daarna wel op heerlijke wijze een Braziliaan uit. Vervolgens schoot hij met buitenkant voet fraai binnen via de binnenkant van de paal.

Vervolgens liet Brazilië een machteloze indruk achter. Het elftal van Dorival Júnior slaagde er nauwelijks in om doelman Gatito Fernández te testen. Ook invallers als João Pedro, Lucas Moura en Estêvão konden daar geen verandering in brengen.

Door de nederlaag zal Brazilië iets meer gas bij moeten geven om het WK veilig te stellen. Momenteel staan de Gele Kanaries op de vijfde plaats in de kwalificatie, wat voldoende is voor deelname aan het prestigieuze eindtoernooi. Paraguay, dat virtueel veroordeeld is tot play-offs, heeft als nummer zeven slechts één punt minder verzameld dan Brazilië.