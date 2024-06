Boy Kemper werd tijdens Excelsior - NAC gebeld: ‘Misschien gaat de tijd sneller’

Voor NAC Breda-verdediger Boy Kemper voelde de promotie naar de Eredivisie ten koste van Excelsior extra lekker. Kemper speelde twee jaar geleden voor ADO Den Haag, dat het ondanks een zeker lijkende promotie helemaal weggaf tegen uitgerekend Excelsior. De Kralingers leken Kemper een nieuw voetbaltrauma te bezorgen en de Noord-Hollander kon daar maar moeilijk mee omgaan.

Excelsior verloor het heenduel in het Rat Verlegh Stadion met 6-2 en dus leken de Rotterdammers voor een kansloze missie te staan om zich toch nog te handhaven. Tot verrassing van iedereen slaagde Excelsior erin om een 4-0 voorsprong te grijpen, waarmee alles mis leek te gaan voor NAC. Het kwam toch nog goed, want Casper Staring zorgde voor de allesbeslissende 4-1 eindstand.

"We hadden natuurlijk te maken met een soort trauma die ik nog altijd had", steekt Kemper van wal in gesprek met Jan Joost van Gangelen. "Tegen Emmen werd ik in de rust gewisseld en heb ik bewust nog een half uur uitgefietst binnen. Ik kan dat gewoon niet aan, die spanning. Dat is echt niets voor mij. We stonden in de 75ste minuut met 3-0 voor, en die gasten zeiden tegen mij: 'Doe eens rustig joh op de bank!' Ik kan dat niet, het is voor mij veel te spannend."

Het was in Rotterdam een stuk spannender dan tegen Emmen. Kemper werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Manel Royo. Op dat moment stond er een 4-1 stand op het scorebord. NAC zat virtueel in de Eredivisie, maar één treffer van Excelsior zou een verlenging hebben betekend.

Kemper besloot ditmaal niet op de bank te zitten, maar naar de kleedkamer te gaan. "Ik zat met mijn oren dicht, letterlijk. Gewoon zo", vertelt Kemper, terwijl hij met een vinger in ieder oor laat zien hoe hij in de kleedkamer zat. "Ik keek nergens naar. Geen telefoon, niks."

Kemper zag echter wel dat Thomas Verheydt, de ex-teamgenoot van Kemper bij ADO, hem belde. "Hij zit op Curaçao en hij zei tegen mij: 'Wat gebeurt hier?! Wat is dat met Excelsior?'" Van Gangelen kan amper geloven dat Verheydt hem tijdens de wedstrijd belde. "Hij belde mij en ik dacht: ik neem maar op, dan gaat de tijd misschien sneller voorbij."

"Ik wilde absoluut niets met de wedstrijd te maken hebben. Ik dacht: de tijd moet zo snel mogelijk voorbij. Het stond 4-1 natuurlijk, dus ik dacht: laat de tijd maar zo snel mogelijk voorbijgaan, dan kunnen we zo snel mogelijk feestvieren."

Na twintig bloedstollende minuten was het verlossende eindsignaal voor NAC daar. De Bredanaars hielden stand en komen komend seizoen voor het eerst sinds 2019 uit op het hoogste Nederlandse niveau.

