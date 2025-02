Wouter Goes heeft genoten van zijn onderlinge duels met Álvaro Morata tijdens AZ – Galatasaray (4-1). De twintigjarige verdediger van de Alkmaarders baalt wel van de tegengoal. “Voor mijn gevoel was het één kans en één goal”, aldus Goes in gesprek met Ziggo Sport.

“Ik ga vanavond genieten”, begint de rechtspoot na het duel. “Het is cliché, maar daarna gaat de knop weer om. We zijn er nog niet. Dat is ook duidelijk. We moeten nog een keer. Het is wel lekker dat je deze over de streep trekt.”

Goes vertelt wat het strijdplan was van de Alkmaarders. “Als je de tweede ballen wint is het veld heel groot. Met onze snelheid op de zijkanten kom je dan tot kansen. Dat lieten we goed zien. Ik denk dat we dat aardig gedaan hebben.”

De geboren Amsterdammer vond zijn eigen spel in het begin van het duel ‘moeizaam’. “Ik kwam in grote ruimtes en dat moet ik beter regelen voor mezelf. Voor mijn gevoel was het één kans en één goal. Ik denk dat ik het goed heb gedaan met Alex (Penetra, red.), maar je baalt toch van die goal.”

“In de tweede helft gingen we er eigenlijk helemaal overheen, na de rode kaart. Daarna is het niet meer in gevaar gekomen.” Goes vocht persoonlijke duels uit met Morata en leek het na afloop van de wedstrijd even met hem aan de stok te krijgen.

De mandekker haalt daar zijn schouders over op. “Het waren goede duels met hem. We wilden elkaar een hand geven, maar de spelers eromheen maakten het iets te groot. Volgende week zie ik hem weer.”

Boulahrouz kritisch

Khalid Boulahrouz, aanwezig als analist bij Ziggo Sport, vindt het ogenschijnlijke akkefietje met Morata niet slim van Goes. “Je moet je afvragen of dit wel nodig is van hem. Dit motiveert de tegenstander ook wel weer voor de terugwedstrijd. Die wedstrijd daar wordt echt niet makkelijk met Victor Osimhen erbij. Dat is een hele kopsterke spits.”

“Daar gaan ze met heel veel voorzetten spelen. Osimhen is een heel sterke spits. Zowel positioneel als met het hoofd is hij heel gevaarlijk. Goes heeft nog een klus te klaren. Bravoure moet je hebben, maar akkefietjes... Je hebt 4-1 gewonnen: handje schudden en gewoon door”, aldus de oud-voetballer.