Bosz zit niet in zak en as: ‘We hebben het record, toch? Alleen niet alleen’

Peter Bosz reageert direct na afloop op het eerste puntenverlies van PSV van dit Eredivisie-seizoen. De coach van de koploper uit Eindhoven benadrukt meermaals dat zijn ploeg niet goed genoeg speelde om ook FC Utrecht te verslaan. PSV had een clubrecord kunnen verbreken door achttien duels op rij te winnen, maar slaagde daar dus niet in.

"We hebben het record, toch? Alleen niet alleen", probeert Bosz toch een positief punt aan te stippen. Verslaggever Cristian Willaert van ESPN wil vervolgens van de PSV-coach weten of de teleurstelling extra groot is, nu het clubrecord niet verbroken is.

"Tuurlijk, want je had vandaag willen winnen. Allereerst voor de drie punten, maar ook om nog bijzonderder te zijn. Maar het was gewoon niet goed genoeg. Ik vind dat Utrecht het goed deed, maar dat wij het niet goed genoeg hebben gedaan. Dus ik zoek het toch vooral bij onszelf."

Willaert wil weten op welk onderdeel PSV tekort schoot in Utrecht. "Voetballend. We weten er altijd raad mee als een tegenstander druk zet, maar, nou is dat geen excuus, dit is geen lekker veld. Om daar makkelijk onderuit te voetballen. En daar hadden we het heel moeilijk mee."

Bosz wil zich niet verschuilen achter de afwezigheid van Joey Veerman. "We hebben afgelopen week (tegen FC Twente, red.) ook zonder Joey gespeeld. En we zijn vaker jongens lang kwijt geweest. We kunnen dat beter. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg."

De PSV-coach verklaart tevens waarom Jerdy Schouten naar achteren werd gehaald en Noa Lang later dan Hirving Lozano werd ingebracht in de tweede helft, toen PSV op jacht was naar de winnende treffer in De Galgenwaard.

"Ik vond dat we niet genoeg aan het voetballen toekwamen. We kregen meer rust in ons spel toen Jerdy daar ging spelen. We kwamen meer aan voetballen toe, maar het was niet genoeg vandaag."

