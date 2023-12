Bosz ziet uitblinker bij PSV: ‘Hij heeft kwaliteiten van een grote voetballer’

Zondag, 3 december 2023 om 15:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:47

Peter Bosz vond Ismael Saibari de absolute uitblinker in het gewonnen duel met Feyenoord (1-2), zo laat de trainer van PSV weten op de persconferentie na afloop. Volgens de coach was de aanvallende middenvelder, die de 0-1 aantekende, op meerdere vlakken van cruciaal belang voor zijn ploeg.

“Ik vond Saibari een uitblinker”, zo geeft Bosz aan tijdens het persmoment. “Hij is sterk, krachtig en bovendien technisch goed. Maar het is ook een echte teamspeler. Dat zijn kwaliteiten die van hem een grote voetballer kunnen maken.”

Voor de camera van ESPN geeft Bosz verder in alle eerlijkheid aan dat de topper eigenlijk geen winnaar verdiende. “We zagen twee ploegen met dezelfde strijdwijze. Hoog druk en zetten proberen de nummer 6 vrij te spelen. Dat zag je aan beide kanten.”

“Ik zei al in de rust dat deze wedstrijd op details beslist zal worden. Wij waren gelukkig met de eerste goal en ook gelukkig door gelijk de tweede te maken. Feyenoord had vlak voor rust kunnen scoren. Er waren over en weer wel mogelijkheden. Maar ik ben vooral blij hoe we onder de druk van Feyenoord hebben uitgevoetbald”, aldus Bosz.

Saibari zelf kijkt vol trots terug op een succesvolle week, waarin hij ook scoorde tegen Sevilla. “Het was inderdaad een droomweek. Twee goals in twee grote wedstrijden en daarmee het team goed geholpen, alleen maar mooi. Het was een zware, intense wedstrijd tegen een goede ploeg. Het was voor de supporters een mooie wedstrijd om te zien denk ik.”

De aanvallende middenvelder kon ondanks zijn aandeel in grote wedstrijden vaak niet rekenen op een basisplek in het huidige seizoen, maar hij geeft aan geduldig te zijn. “Als ik niet speel kijk ik vooral naar wat ik zelf fout doe, want de trainer zal wel een reden hebben.”

“Natuurlijk wil ik, zoals iedere voetballer, starten en de negentig minuten vol maken, dus als je de kans krijgt om te starten moet je die grijpen ook”, besluit Saibari.