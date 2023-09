Bosz reageert tijdens persco PSV op ‘belachelijke uitspraak’ van journalist

Vrijdag, 29 september 2023 om 16:15 • Wessel Antes • Laatste update: 16:17

PSV staat na 6 wedstrijden op 18 punten en is daarmee de alleenstaande koploper van de Eredivisie. Toch is trainer Peter Bosz nog niet volledig in feeststemming, zo blijkt uit zijn persconferentie van vrijdag. De kritische oefenmeester is van mening dat de Eindhovenaren zich nog flink kunnen verbeteren en vindt onder meer dat PSV meer moet scoren. Dat blijkt uit zijn woorden, geciteerd door Voetbal International, in aanloop naar het thuisduel met FC Volendam, dat zaterdagavond om 18:45 uur afgewerkt wordt.

PSV won woensdagavond met 3-0 van Go Ahead Eagles, maar Bosz concludeert dat de eindstand hoger had moeten uitvallen. Op de vraag hoe hij dat wil verbeteren, reageert de trainer kraakhelder. “Door ze meer in die situatie te brengen. Het is bij ons niet alleen een kwestie van dat we een kans krijgen en die niet afmaken. Ik denk vooral dat we vaak in de situatie komen om een laatste pass te spelen, die dan niet aankomt.” Tegen de club uit Deventer werden de Eindhovense goals gemaakt door Luuk de Jong (2x) en Guus Til.

Een aanwezige journalist oordeelt juist dat PSV soms met speels gemak kan scoren, maar daar wil Bosz niets van weten. “Even gas geven en we doen het wel even? Dat vind ik een belachelijke uitspraak. Als je die gedachte krijgt, is het eigenlijk al te laat. Het is juist een gedachte die ik niet wil laten leven bij mijn ploeg. Omdat ik vind dat je respect moet hebben voor je tegenstander en we heel hard ons best moeten doen om wedstrijden te winnen” PSV scoorde dit seizoen reeds twintig keer en moest slechts eenmaal een treffer incasseren. De Brabantse club heeft daarmee het beste doelsaldo in de Eredivisie.

Bosz vindt het belangrijk dat PSV dit seizoen tot dusver van de kleintjes wint. “Dat hebben we voorafgaande aan het seizoen tegen elkaar gezegd. Het is natuurlijk prachtig als je van Ajax en Feyenoord wint, maar kampioen word je juist tegen de kleinere clubs. Daarom wil ik op deze persconferentie ook niet over de wedstrijd tegen FC Volendam heen kijken.” Dinsdag speelt PSV weer in Europees verband. In de Champions League is Sevilla dan in eigen huis de tegenstander.