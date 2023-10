Bosz laat Ramalho gewoon staan ondanks misser in Champions League

Zondag, 8 oktober 2023 om 15:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:56

PSV-trainer Peter Bosz heeft de opstelling voor het duel met Sparta Rotterdam bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen Sevilla (2-2) geen enkele wijziging door. André Ramalho start gewoon, ondanks zijn weifelende optreden in Europees verband en een fout waar een (afgekeurd) doelpunt uitkwam. Malik Tillman start op het driemansmiddenveld van PSV, De wedstrijd op Het Kasteel begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez verdedigt zoals verwacht het Eindhovense doel. De Argentijn ziet Jordan Teze, Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest voor zich staan. Het middenveld van PSV wordt bezet door Tillman, Jerdy Schouten en Joey Veerman. Vleugelspelers Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links) moeten spits Luuk de Jong zien te bedienen. Onder meer Hirving Lozano, van wie werd verwacht dat hij zou starten tegen Sparta, zit op de bank bij de bezoekers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta doet ook na het vertrek van succestrainer Maurice Steijn mee in de subtop van de Eredivisie. De Spangenaren zullen de clash met PSV toch met een zuur gevoel ingaan, daar de Rotterdamse derby tegen Excelsior ondanks een 0-1 voorsprong in de slotfase volledig uit handen werd gegeven (2-1). Het zure gevoel zal vrijdag bij Nick Olij een stuk zijn afgenomen, daar de Haarlemse doelman voor het eerst is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. “Het is onwijs mooi om erbij te zitten”, liet hij weten bij Sparta TV. “Het is een super mooie erkenning en het geeft me een trots gevoel. Ik wachtte in spanning af op wie de keuze zou vallen. Op dit moment pakte die keuze voor mij goed uit."

PSV zal met gemengde gevoelens terugblikken op het duel met Sevilla. De manschappen van Bosz hadden kunnen en misschien wel moeten winnen van de Andalusiërs, maar gezien de late gelijkmaker van Teze (90+5) was er ook sprake van opluchting. Desondanks overheerst de teleurstelling. “We waren grote delen van de wedstrijd beter dan Sevilla en thuis moeten we eigenlijk winnen”, vertelde Bosz bij PSV TV. “Uiteindelijk moet je blij zijn dat je nog gelijkspeelt, maar dan heb je dus ook dingen niet goed gedaan. Het is ook wel mooi dat we niet tevreden zijn met een punt in de Champions League.” In de Eredivisie wist PSV tot op heden iedere wedstrijd te winnen.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Vriends, Velthuis, Van der Kust; De Guzman, Verschueren, Kitolano, Clement, Lauritsen, Neghli

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Tillman, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang