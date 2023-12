Bosz krijgt grootst denkbare compliment: â€˜Havertz kwam naar me toe...â€™

Bosz krijgt grootst denkbare compliment: ‘Havertz kwam naar me toe...’

Peter Bosz vindt dat PSV het heeft nagelaten om zichzelf te belonen, zo zei hij na afloop van het Champions League-duel met Arsenal voor de camera van Ziggo Sport. De Eindhovenaren sloten de groepsfase af met een 1-1 gelijkspel en revancheerden zich daarmee deels van de 4-0 oorwassing in Londen eerder dit seizoen.

"Ik had liever gewonnen vandaag, daar hebben we ook de mogelijkheden voor gehad", aldus Bosz. "Ik had een overwinning niet onterecht gevonden. Maar we hadden hem aan het eind ook nog kunnen verliezen."

Bosz kreeg de complimenten van Arsenal. "Ik sprak Kai Havertz na afloop van de wedstrijd en hij zei dat ze de bedoeling hadden om ons vol onder druk te zetten in het begin. Hij zei: 'In de eerste twintig minuten kregen we dat totaal niet voor elkaar.' Dat geeft aan dat hij van achteruit durven te voetballen."

Bosz en Havertz zijn geen onbekenden van elkaar. Toen de trainer van PSV werkzaam was bij Bayer Leverkusen had hij de Duitser onder zijn hoede. Havertz zou in de zomer van 2020 voor tachtig miljoen euro vertrekken naar Chelsea.

Kentering

Bosz had na de 1-1 het gevoel dat PSV het duel kon omdraaien. "Dat heb ik altijd wel. Omdat we altijd kansen creëren. En als je kansen creëert, kun je ook een wedstrijd winnen. Ik vond ons minimaal gelijkwaardig vandaag."

Onder meer het optreden van Yorbe Vertessen kon Bosz bekoren. De Belg mocht het laten zien bij afwezigheid van Noa Lang en Hirving Lozano en tekende voor de 1-1. "Ik heb het liever zo dan dat ik denk: wie moet ik daar in hemelsnaam neerzetten?", aldus Bosz.

Ook Armando Obispo en Mauro Junior grepen hun kans. De verdedigers maakten hun eerste serieuze minuten van het seizoen. "Ik was vooral benieuwd hoe zij zich zouden houden", aldus Bosz. "Die jongens moesten gelijk aan de bak, in de Champions League tegen Arsenal. Dat hebben ze uitstekend gedaan."

