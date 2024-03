Bosz heeft knoop wat betreft mogelijke basisplaats Veerman bij PSV doorgehakt

Joey Veerman is fit genoeg om woensdagavond tijdens de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund in de basis te starten, zo meldt De Telegraaf. De 25-jarige spelmaker van de Eindhovenaren nam dinsdag gewoon deel aan de groepstraining in het Signal Iduna Park.

PSV speelde drie weken geleden met 1-1 gelijk tegen Dortmund en maakt dus nog altijd een goede kans om door te stoten naar de kwartfinales. In de heenwedstrijd was Veerman er gewoon bij en toen maakte hij een prima indruk.

De laatste twee competitieduels moest hij echter missen wegens een lichte bovenbeenblessure, waarvan hij op tijd hersteld is om tot de wedstrijdselectie te behoren voor de kraker in Duitsland.

De laatste training heeft Veerman goed doorstaan, waardoor De Telegraaf ervan uitgaat dat de controleur aan de aftrap verschijnt.

Zijn trainer Peter Bosz gaf daags voor de Champions League-wedstrijd al aan dat hij niet schroomt om Veerman in de basis te posteren.

"Hij heeft twee wedstrijden niet gespeeld, dat is niet veel. Het kan ook juist frisheid terugbrengen bij een speler”, zei Bosz daarover.

Vermoedelijke opstelling PSV:, Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Veerman, Tillman, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Lozano.

