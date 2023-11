Bosz haalt zijn gram: ‘Ik werd uitgelachen toen ik zei dat ik hem goed vond’

Woensdag, 8 november 2023 om 23:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:56

Peter Bosz is blij met de vechtlust die zijn ploeg heeft getoond in de thuiswedstrijd tegen RC Lens (1-0). PSV won woensdagavond met hangen en wurgen na een fysiek sterke wedstrijd. Een kopbal van Luuk de Jong volstond voor de tweede plek in de poule. Over een aantal spelers is Bosz in het bijzonder te spreken.

PSV zocht het tegen Lens veelvuldig door de lucht, iets wat tegen Bosz' principes in gaat. "Het is de bedoeling om tegen zo'n ploeg goed te voetballen. Maar zij speelden extreem één-op-één, dan moet je wel de lange bal spelen", aldus Bosz bij RTL. "Als je die man-meer niet ergens hebt op het veld, moet je de bal lang spelen."

Dat Lens fysiek de strijd aanging, maakt Bosz extra trots. "Zij zijn dit gewend. Zij voetballen in de Franse competitie wekelijks op deze manier. Wij willen het van het voetbal hebben, dus hebben wij een spel moeten spelen waar zij beter in zijn. Dan moet ik een groot compliment maken naar mijn jongens. Zij hebben gedaan wat nodig was."

Een van de uitblinkers was André Ramalho. De verdediger was overal op het veld te vinden. "Ik ben weleens uitgelachen als ik zei dat ik het wel een hele goede verdediger vond", aldus Bosz. "Natuurlijk maakt hij zijn fouten, maar vandaag heb je gezien dat hij volledig in zijn kracht kwam. En niet alleen hij. Ook Boscagli ging mee in de strijd, terwijl hij het doorgaans van het voetbal moet hebben."

Ook Luuk de Jong kan op mooie woorden rekenen van Bosz. De spits knikte hard raak via de onderkant van de lat en evenaarde Ruud van Nistelrooij als topscorer aller tijden in de Champions League namens PSV (acht goals). "Wie de beste kopper ter wereld is? Ik denk dat dat bijna geen discussie meer is. Die bal is helemaal niet hard. Om dan zó gericht in te koppen, dat is waanzinnig."

Dat Hirving Lozano verzuimde om Johan Bakayoko te bedienen in de slotfase voor de beslissing in de wedstrijd, ziet Bosz door de vingers. "Ik was alweer aan het kijken of het goed stond achterin. Die kans geloofde ik wel. Ik was bezig met de restverdediging. Op dat moment kan ik wel boos worden, maar dat brengt mij niks. Zij schieten nog op de paal. Een van de weinige kansen, maar die krijgen ze wel."

Door de zege heeft PSV de tweede plek in de poule in handen genomen. De Eindhovenaren spelen nog uit tegen Sevilla en thuis tegen Arsenal. The Gunners waren woensdag op eigen veld met 2-0 te sterk voor Sevilla. Voor de Andalusiërs wordt overwinteren in de Champions League een hels karwei.