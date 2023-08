Bosz gaat in op situatie Sangaré, werken met Noa Lang én basisplaats Babadi

Woensdag, 2 augustus 2023 om 16:13 • Bart DHanis • Laatste update: 17:29

Peter Bosz is groot fan van Noa Lang, zo heeft de trainer van PSV gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal. Bosz werd op het persmoment gevraagd hoe het is om met Lang te werken, waarop hij aangaf dat Lang een ‘hele fijne jongen is’. Ook ging Bosz in op een eventuele basisplaats van de pas achttienjarige Isaac Babadi en op een potentieel vertrek van Ibrahim Sangaré.

Lang heeft de reputatie een 'lastige jongen’ te zijn. Toch ervaart Bosz dat niet zo. “Het is heel fijn om met hem te werken. Hij werkt hard, is een voetballiefhebber en gewoon echt een goede speler. Het zou leuk zijn als het een keer over zijn voetbalkwaliteiten ging, maar dat ligt ook aan hem. Hij moet vooral zo doorgaan. Het is een hele fijne jongen.”

Ook gaat Bosz in op de kansen voor Babadi komende vrijdag. Nu Xavi Simons is vertrokken bij PSV en Guus Til nog niet fit is, lijkt het erop dat Babadi gaat starten. Bosz gaf zijn pupil ook al veelvuldig de kans in de voorbereiding, waar Babadi veel indruk maakte. Toch wilde de 59-jarige oefenmeester geen uitsluitsel geven. “Het kan zijn dat hij gaat starten. Hij zit bij de selectie en hij geeft altijd honderd procent op de training. Na het vertrek van Simons heeft hij zijn kans goed gegrepen.”

Verder gaat de voormalig trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, Borussia Dortmund en Olympique Lyon in op de situatie van Sangaré. De verdedigend ingestelde middenvelder wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven. Toch traint hij volgens Bosz nog altijd goed mee. “Hij traint goed en in de wedstrijden merk je niets van een naderend vertrek. Maar als hij vertrekt, dan zullen we een vervanger halen.”