Boskamp wijst hele zwakke schakel aan bij PSV: ‘Wordt constant voorbijgelopen’

Woensdag, 20 september 2023 om 22:05 • Wessel Antes • Laatste update: 22:12

Jan Boskamp ziet dat Sergiño Dest het zwaar heeft tegen Bukayo Saka. De Amerikaanse vleugelverdediger wordt volgens de analist van RTL 7 'constant voorbijgelopen' door de pijlsnelle vleugelspits. In de rustanalyse stipt Wesley Sneijder juist een tekortkoming van trainer Peter Bosz aan, daar hij van mening is dat PSV meer vanuit de organisatie moet spelen.

Sneijder ziet dat PSV het extreem moeilijk heeft in het Emirates Stadium. “Wat te doen is de schade beperken nu. Arsenal speelt met PSV. De ruimtes zijn te groot en PSV zet op de verkeerde momenten druk. Dan wordt het een grote rondo en PSV mag van geluk spreken dat het maar 3-0 staat.” Jan Boskamp haakt in. “Als PSV dit blijft doen krijg je er zes of zeven om je oren.”

Sneijder stelt dat Bosz aanpassingen moet doen. “Ik vind het merkwaardig. Je ziet dat PSV geen grip krijgt op de manier van drukzetten van Arsenal. Dan moet je het anders gaan doen. Ik vind het een tekortkoming van Bosz, die niet zegt: 'Jongens, laten we eerst compact bij elkaar komen, vanuit de organisatie spelen en misschien op de counter gokken.’ Boskamp wijst één man aan als de zwakste schakel van PSV. “Ik vind het middenveld van PSV vandaag niet sterk. Ook de vleugelverdedigers, zowel de linksback als de rechtsback, hebben het moeilijk. Dest zou vanwege zijn rechterbeen op het linkerbeen van Saka gezet zijn, maar die wordt constant voorbijgelopen.”

PSV kwam in Londen al na acht minuten op achterstand door een doelpunt van Saka. Doelman Walter Benítez wist een schot van Martin Odegaard niet goed te verwerken, waarna de Engelse aanvaller de rebound gemakkelijk langs de Argentijn kon schieten. De Eindhovenaren hoopten vervolgens op een penalty toen Arsenal-linksback Oleksandr Zinchenko de bal schampte met zijn hand, maar de VAR oordeelde dat ingrijpen niet nodig was. Een schitterende treffer van Leandro Trossard en diagonaal schot van Gabriel Jesus brachten de ruststand op 3-0 voor the Gunners.