Borussia Dortmund verlengt ijzersterke reeks en grijpt de koppositie

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 22:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:31

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga de koppositie overgenomen van Bayer Leverkusen. De nummer twee van afgelopen seizoen had het vrijdag in eigen huis soms lastig met Werder Bremen, maar won desondanks verdiend met 1-0. Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund, maakte ook indruk, maar werd in de slotfase wel naar de kant gehaald. Leverkusen en VfB Stuttgart kunnen later dit weekeinde bij winst over Dortmund heengaan, terwijl Bayern München bij een zege in punten (20) gelijk komt.

Trainer Edin Terzic koos ervoor om Dortmund in een 4-5-1-systeem te laten spelen. Doelman Gregor Kobel zag dus een viermansverdediging voor zich bestaande uit (van rechts naar links) Marius Wolf, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck en Julian Ryerson. Malen begon als als soort winger op rechts, met Julian Brandt in dezelfde rol op links. Marco Reus, Emre Can en zomeraanwinst Felix Nmecha vormden het centrum van het middenrif van BVB. Niclas Füllkrug, die tweemaal scoorde onlangs voor Duitsland, fungeerde als aanvalsleider van de thuisploeg.

Dortmund toonde direct de aanvallende intenties en het was Malen die doelman Michael Zetterer al na vijf minuten testte. De sluitpost van Bremen was in vorm en hield de Oranje-international verderop in de eerste helft nog tweemaal van scoren af met goede reddingen. Ook onder meer Reus en Schlotterbeck kwamen in kansrijke positie niet tot scoren, waardoor Dortmund zonder goals de rust inging. Bremen wist aanvallend nauwelijks indruk te maken en was dan ook gelukkig met de gelijke stand halverwege.

De ploeg van Terzic ging na rust niet overhaast te werk en zag het geduld halverwege de tweede helft beloond worden middels een treffer. Can wist de alerte Brandt te vinden met een slimme en heel fraaie pass door het midden en laatstgenoemde faalde vervolgens niet van binnen het strafschopgebied: 1-0. Terzic besloot tien minuten later om de sterk spelende Malen af te laten lossen door Marcel Sabitzer, terwijl Sébastien Haller de moegestreden Füllkrug verving in de voorhoede van Dortmund.

Bremen probeerde het nog wel via onder meer een knal van Justin Njinmah, maar de achterstand kon in de slotfase niet meer worden weggepoetst. Dortmund verlengt de ongeslagen reeks naar acht duels dit seizoen en kan even rustig achterover leunen. Inclusief afgelopen seizoen is de lijstaanvoerder zelfs al zestien wedstrijden op rij ongeslagen in de Bundesliga. De laatste nederlaag dateert van april, toen de latere kampioen Bayern met 4-2 te sterk bleek.