Borussia Dortmund verlengt dramatische reeks in uitwedstrijden en vliegt na late mokerslag uit DFB-Pokal

Borussia Dortmund is dinsdag in de tweede ronde van de DFB-Pokal uitgeschakeld. BVB, met een basisplaats voor Donyell Malen, verloor na verlenging met 1-0 op bezoek bij VfL Wolfsburg. Het is overigens voor de vijfde keer op rij dat Dortmund in een uitwedstrijd met een nederlaag van het veld stapt.

Malen liet zich al in de tweede minuut gelden: een schot van de vleugelaanvaller werd van richting veranderd en vloog net naast het doel van Wolfsburg. Na ruim een kwartier spelen gaf de bedrijvige Malen op maat voor op aanvalsleider Serhou Guirassy, die echter net op tijd kon worden afgestopt door de defensie van de thuisclub.

Wolfsburg richtte zich op na de sterke start van Dortmund en had pech toen een knal van Patrick Wimmer maar net naast het doel van Gregor Kobel vloog. De eerste helft was vermakelijk, want aan de andere kant riep Dortmund om een strafschop nadat een kopbal van Guirassy met de hand werd beroerd. Er is in deze fase van het bekertoernooi geen VAR, waardoor er geen check volgde en ook geen penalty voor de bezoekers.

De thuisspelende ploeg bleef de aanval zoeken en het was aan Kobel te danken dat Dortmund het rustsignaal haalde zonder tegentreffers. Kort na de hervatting dook Malen weer eens op, al was zijn inzet geen probleem voor doelman Kamil Grabara. Voormalig Wolfsburg-middenvelder Felix Nmecha had geluk dat hij slechts geel kreeg na een harde charge op Wimmer.

Het bleef ook na rust spannend in Wolfsburg, met Julian Brandt die een harde knal bijna in de kruising zag verdwijnen. Er waren nog de nodige wissels bij Wolfsburg, al bleef Dortmund de dominante ploeg. Het ontbrak de formatie van Nuri Sahin echter aan doelpunten, waardoor de thuisclub mocht blijven geloven in een vervolg van het bekertoernooi. Ondertussen lonkte een verlenging in de Volkswagen Arena en werd Malen naar de kant gehaald. Cole Campbell was de vervanger van de Nederlander.

Die verlenging kwam er ook doordat Wolfsburg de druk van Dortmund wist te weerstaan. In die verlenging maakte Jordi Paulina, een twintigjarige Nederlandse aanvaller die vorig seizoen nog uitkwam voor amateurclub USV Hercules, zijn debuut in de hoofdmacht van Dortmund. BVB schreeuwde om een strafschop toen er hands leek te zijn gemaakt na een knal van verdediger Nico Schlotterbeck. Een late penalty bleef echter uit.

In de 116ste minuut kwam er alsnog een winnaar in Wolfsburg. Na een voorzet vanaf de flank kwam de bal terecht bij Jonas Wind, die niet nadacht en raak schoot in de benedenhoek: 1-0. Een mokerslag die Dortmund niet meer te boven kwam in de luttele minuten die nog resteerden. Een vroeg aftocht in de beker dus voor Malen en consorten.