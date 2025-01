Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Donyell Malen zich speler van Aston Villa mag noemen. De 25-jarige aanvaller bereikte al een persoonlijk akkoord met de club uit Birmingham, maar Borussia Dortmund trekt alles uit de kast om er een zo gunstig mogelijke deal van te maken. Ondertussen probeert Aston Villa Malen te verleiden met een forse salarisverbetering, zo meldt BILD.

De onderhandelingen tussen beide partijen zijn al dagen aan de gang, maar nog altijd is er een aardig verschil tussen vraag en aanbod. Waar Aston Villa hoopt weg te komen met een transfersom van zo’n twintig miljoen euro, verlangt Dortmund een bedrag van rond de dertig miljoen euro.

Omdat Aston Villa niet aan die eisen lijkt te willen voldoen, heeft Dortmund geprobeerd om Ian Maatsen bij de deal te betrekken, zo meldt Sky Sport. De 22-jarige linksback was vorig seizoen al succesvol bij die Borussen, waarmee hij zelfs de Champions League-finale haalde. De Duitsers zien hem maar wat graag terugkeren in het Signal Iduna Park.

Aston Villa kwam echter meteen met een duidelijk antwoord: Maatsen blijft in Engeland. Hoewel Unai Emery veelal de voorkeur geeft aan Lucas Digne op de linksbackpositie, mag Maatsen deze winter niet vertrekken. De Nederlander zou het bovendien zelf niet zien zitten om weer te verhuizen.

Ondertussen wil Aston Villa Malen wel zo snel mogelijk aan de selectie toevoegen. Bij de Premier League-club zou ook een aanzienlijk beter salaris klaarliggen voor de 41-voudig Oranje-international. Hij zou in Engeland 8,5 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, waar hij bij Dortmund doet met 5 tot 6 miljoen, zo weet BILD.

In Dortmund is Malen dit seizoen niet verzekerd van een basisplek. In dertien Bundesliga-optredens kwam de pijlsnelle voorhoedespeler tot drie doelpunten. In het systeem van Nuri Sahin zijn spitsen Serhou Guirassy en Maximilian Beier ook met regelmaat basisklanten.

Mocht Malen daadwerkelijk vertrekken uit Dortmund, zal de club wel op zoek gaan naar een vervanger. Die loopt mogelijk ook in Engeland rond. James McAtee, die bij Manchester City nauwelijks in de plannen van Pep Guardiola voorkomt, geldt als belangrijkste kandidaat.