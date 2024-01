Borussia Dortmund pakt door en heeft Nederlandse verdediger bijna binnen

Ian Maatsen is op weg naar Borussia Dortmund. Dat meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports in de nacht van zaterdag op zondag. Alle betrokken partijen zijn tot een mondeling akkoord gekomen en het is de bedoeling dat de 21-jarige Maatsen Chelsea tot het einde van het seizoen en op huurbasis inruilt voor Dortmund.

Er zijn zaterdag verhelderende gesprekken geweest tussen Dortmund, Chelsea en het management van Maatsen en de verwachting is dat de huurdeal op korte termijn wereldkundig zal worden gemaakt. Het is nog niet bekend of Dortmund een koopoptie heeft bedongen tijdens de onderhandelingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De winterse overgang van Maatsen naar Dortmund leek enkele dagen geleden nog twijfelachtig. Engelse media meldden namelijk dat BVB flink in de buidel moet tasten voor de linksback van Chelsea. Het prijskaartje bedraagt 35 miljoen euro, zo klonk het afgelopen woensdag.

De Nederlandse linksback heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Chelsea en ligt goed in de markt. Burnley en West Ham United toonden recent ook interesse, maar Dortmund lijkt nu duidelijk de beste papieren te hebben.

Chelsea voelde in eerste instantie meer voor een directe overname, om zo geld in te zamelen voor nieuwe aanwinsten. De bedoeling is nu echter dat Maatsen op huurbasis richting Dortmund vertrekt. De kans is groot dat beide clubs na dit seizoen zullen praten over een definitieve transfer.

Ondanks een flinke blessuregolf liet manager Mauricio Pochettino Maatsen slechts één keer starten in de Premier League dit seizoen. De jeugdinternational van Oranje staat dan ook op de kandidatenlijst om verkocht te worden. Maatsen zat zaterdag 90 minuten op de bank bij Chelsea, dat in de derde ronde van de FA Cup met 4-0 won van Preston North End.

Geen vertrouwen van manager

Maatsen kwam dit seizoen dus nauwelijks voor in de plannen van Pochettino, die op de linksbackpositie doorgaans andere keuzes maakte. De dertienvoudig Jong Oranje-international ervaart fikse concurrentie op Stamford Bridge en lijkt daarom nu eieren voor zijn geld te kiezen.

De teller staat dit seizoen op 400 speelminuten, verdeeld over 16 wedstrijden voor the Blues. Maatsen maakte vorige week zijn basisdebuut voor Chelsea in de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 winst). De linkspoot speelde dat duel opvallend genoeg als rechtsbuiten.

Als Maatsen inderdaad naar Dortmund verkast, dan gaat hij voor het eerst in zijn carrière buiten Engeland spelen. De vleugelverdediger speelde in de jeugd van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV en verruilde de jeugdopleiding van de Eindhovenaren in de zomer van 2018 voor die van Chelsea.

Vind jij Ian Maatsen goed genoeg voor Borussia Dortmund? Ja Nee Stem Vind jij Ian Maatsen goed genoeg voor Borussia Dortmund? Ja 67% Nee 33% Totaal aantal stemmen: 138 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties