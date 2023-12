Borussia Dortmund is niet bestand tegen druk van Stuttgart en ligt uit DFB-Pokal

Woensdag, 6 december 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:38

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd de kwartfinale de van de DFB-Pokal te bereiken. De ploeg van trainer Edin Terzic verloor op bezoek bij VfB Stuttgart, dat in grote delen van de wedstrijd de betere partij was: 2-0. Serhou Guirassy zorgde vlak na rust voor de openingstreffer, terwijl Silas het duel in de slotfase in het slot gooide.

Aan de kant van Stuttgart moest het koningskoppel voorin, bestaande uit Deniz Undav en Guirassy, voor de doelpunten zorgen. Bij Dortmund moest Donyell Malen het andermaal doen met een plek op de bank. Edin Terzic gaf op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan Karim Adeyemi. Sébastien Haller was vanwege een blessure niet van de partij. De spitspositie werd ingenomen door Youssoufa Moukoko.

Stuttgart greep vanaf het begin het initiatief in de wedstrijd, wat leidde tot enkele dreigende momenten met Guirassy voorop. De spits uit Guinee verscheen enkele keren gevaarlijk voor het doel, maar kon niet echt direct gevaarlijk worden. Dortmund, dat zich in de openingsfase beperkte to verdedigen, kwam na twintig minuten plots dicht bij de voorsprong. Na een vlotte counteraanval kwam de bal terecht voor de voeten van Marcel Sabitzer, die vanaf een kleine twintig meter van het doel op de lat schoot.

Stuttgart bleef ook in de fase daarna de bovenliggende partij en kwam bijna op voorsprong via Undav. De Duitse spits kopte prima naar de korte hoek, waar Gregor Kobel op tijd bij zat. Dortmund kwam er buiten het schot van Sabitzer om eigenlijk niet aan te pas voor rust. Zo zag Adeyemi een schot geblokkeerd worden door een verdediger en schoot Salih Özcan over. Vlak voor rust kwam Stuttgart bijna op voorsprong. Atakan Karazor zag zijn kopbal echter gekeerd worden door Kobel, die een uitstekend seizoen kent.

Beide ploegen verschenen binnen vijf minuten na rust dreigend voor de doelen, maar het ontbrak aan die paar procent scherpte. Die scherpte toonde Guirassy in minuut 54 wel. De spits uit Guinee werd bereikt door een knap steekpassje van Enzo Millot en rondde met een laag schot af: 1-0. Drie minuten na de openingstreffer was Guirassy de man van het passje op Millot. De Fransman bleek echter niet zo'n goede afmaker als Guirassy en stuitte van dichtbij op Kobel. In de tegenstoot schoot Bynoe-Gittens in de handen van Alexander Nübel.

En EINDELIJK is er gescoord in ?????????????????? ? De thuisploeg gaat aan de leiding ??#ZiggoSport #DFBPokal #StuttgartDortmund pic.twitter.com/8O0D2PDXkC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 6, 2023

Ogenblikken later dacht de Engelsman alsnog te kunnen juichen. Hij tikte van dichtbij binnen, maar bleek iets te snel te zijn geweest en stond dus buitenspel: goal afgekeurd. In een poging iets aan de achterstand te doen bracht Terzic Malen binnen de lijnen, maar de Oranje-international kon weinig doen aan de achterstand. Sterker nog: een kwartier voor tijd kwam uitschakeling zeer dichtbij voor Dortmund. Maximilian Mittelstadt had een fraai steekpassje in huis op Silas, die van dichtbij afrondde: 2-0.

Guirassy was in de slotfase nog dicht bij de 3-0. De spits, dit seizoen in de Bundesliga al goed voor zestien goals, sneed vanaf links naar binnen. Guirassy belandde in een lastige hoek en besloot terug te leggen op Silas, die de bal echter nooit zou krijgen. Een verdediger van Dortmund was er net op tijd bij. Het veranderde echter weinig. Dortmund verscheen niet meer gevaarlijk voor het doel en is dus uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi.