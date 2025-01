Borussia Dortmund maakt werk van de komst van Marcus Rashford. Dit weet Patrick Berger van de Duitse tak van Sky Sport donderdag te melden. Trainer Nuris Sahin en sportief directeur Sebastian Kehl achten de komst van de aanvaller van Manchester United zeer wenselijk.

Alle betrokken partijen hebben deze week nieuwe gesprekken gevoerd over Rashford, die onlangs liet weten dat een vertrek bij Manchester United wat hem betreft niet ondenkbaar is. Dortmund denkt in eerste instantie aan een huurdeal voor de 27-jarige Engelsman.

De beslissing om voor Rashford te gaan werd volgens Berger vorige week vrijdag gemaakt na de 2-3 nederlaag van Dortmund tegen Bayer Leverkusen. BVB verloor afgelopen dinsdag overigens met 4-2 op bezoek bij laagvlieger en degradatiekandidaat Holstein Kiel.

Het nieuws over de interesse van Dortmund in Rashford komt kort na het vertrek van Donyell Malen uit het Signal Iduna Park. De Nederlandse aanvaller ruilde de Duitse grootmacht deze week in voor Aston Villa, dat 25 miljoen euro neerlegt voor Malen. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 30 miljoen euro.

Dortmund is overigens niet de enige club met belangstelling voor Rashford. Ook AC Milan denkt serieus na over een deal voor de aanvaller die Manchester United sowieso op korte termijn lijkt te verlaten.

Rashford is al enige tijd onderwerp van gesprek in met name de Engelse media. Het kind van de club werd door manager Rúben Amorim zelfs een periode uit de wedstrijdselectie van Manchester United gelaten.

De veelzijdige aanvaller keerde onlangs tegen Newcastle United (0-2 verlies) terug in de wedstrijdselectie, al gunde Amorim hem toen geen speeltijd. Tegen Liverpool (2-2) en Arsenal (1-1, winst na strafschoppen) ontbrak Rashford wederom bij the Red Devils.