Borna Sosa laat van zich horen via Instagram na commotie rondom zaakwaarnemer

Zaterdag, 23 september 2023 om 21:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:51

Borna Sosa ontkent dat zijn transfer naar Ajax alleen mogelijk was geweest als hij op Deadline Day naar zaakwaarnemer Arthur Beck zou overstappen. De linksback wisselde plots van spelersmakelaar, maar naar eigen zeggen gaf hij Beck zelf de opdracht om namens hem met Ajax te praten over een transfer.

Volgens De Telegraaf drukte Mislintat Sosa op het hart om zaakwaarnemer Thies Bliemeister (CAA Stellar) in te ruilen voor Beck, die zoals de NOS al meldde drie procent van de aandelen bezit van Mislintats databedrijf Matchmetrics GmbH. De technisch directeur van Ajax zou de Kroatische linksback hebben verteld dat hij alleen met de begeleiding van Beck een transfer naar de Amsterdammers kon maken. Dat verhaal werd aan de krant bevestigd door CAA Stellar, het kantoor dat Sosa tot aan 31 augustus begeleidde.

Sosa voelt zich nu genoodzaakt om een kort statement naar buiten te brengen via Instagram. “Voor de laatste keer: ik gaf Arthur Beck de opdracht om met Ajax te onderhandelen (over mijn persoonlijke voorwaarden, red.). Ik snap niet waarom sommige mensen daar een ding van maken. Dat ik hier voor Ajax speel, maakt me echt gelukkig en trots. Ik denk dat we ons op andere dingen moeten richten, zoals de wedstrijd van morgen en niet op al die ruis door onzin.” Ajax treedt zondagmiddag om 14:30 uur in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Feyenoord.

Beck ontkende eerder zelf ook al met klem dat Sosa een transfer naar Ajax alleen met hem als zaakwaarnemer kon maken. “Dat is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb", zei Beck tegenover Voetbal International. "Het zijn vooral aannames. Ik ken Borna (Sosa, red.) al heel lang en was één van meerdere agenten die werk gedaan heeft voor hem. Ik mocht namens de speler praten met meerdere clubs, ook Ajax. Een paar weken eerder heb ik hem aangeboden bij Ajax. Ik heb aangegeven dat er meerdere opties waren en dat als Sven hem zou willen, er snel gehandeld moest worden."

Beck beweerde ook dat Sosa op voorspraak van Maurice Steijn naar Ajax werd gehaald. "Op de laatste dag van de transferperiode was het de trainer van Ajax die Borna toch wilde hebben, niet Sven. Daarna zijn we gaan praten en kwam er een deal tot stand." Volgens De Telegraaf deed Beck de onderhandelingen namens Ajax met VfB Stuttgart, maar volgens Beck klopt daar niets van. "Het is een leugen dat ik van Ajax een mandaat gekregen heb voor de transfers van Eduard Spertsyan en Borna Sosa. Niet van Ajax en ook niet van Sven. Ik weet niet waarom deze dingen geschreven zijn."